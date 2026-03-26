El video de la semana compromete la estabilidad de los cuadros favoritos en el óvalo caraqueño durante la reunión 14

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La expectativa domina el ambiente hípico ante la proximidad de la reunión 14 en el Hipódromo La Rinconada. Este domingo, a partir de la 1:25 p.m., la afición disfrutará de una cartelera de doce competencias cargada de adrenalina. Los seguidores del turf alistan sus boletos para una jornada que promete emociones intensas y dividendos capaces de sacudir la pizarra en cada prueba.

Análisis de Lujo: La Novena del Programa

La novena carrera dominical destaca con un recorrido de 1.200 metros y una bolsa a repartir de $27.040. La nómina actual cuenta con diez participantes: yeguas de 4 y más años, debutantes o no ganadoras, tanto nacionales como importadas. En este lote, un nombre propio acapara la atención tras un exhaustivo análisis de video: Winning Queen.

Esta castaña de cuatro años, hija de Lead Astray en Aria, partirá desde el puesto de pista cinco. Su único registro en la arena de Coche data del pasado 1 de marzo, fecha de su debut bajo la conducción del profesional José Alejandro Rivero.

Ya superó el debut y ahora la capacidad de respuesta: La Rinconada

La actuación inicial de Winning Queen resultó accidentada pero reveladora. Tras el brinco inicial, la yegua perdió el balance y quedó relegada a los últimos puestos. Su jinete buscó de inmediato líneas internas; sin embargo, un nuevo tropiezo en el trayecto la forzó a retrogradar hasta la última posición.

Pese a las adversidades, "Camaguán" Rivero mantuvo la calma y conservó a la pupila por la parte interna del óvalo. Al giro de la última curva, la yegua inició un avance con fuerzas renovadas que le permitió superar a varias rivales. Finalmente, ocupó la sexta casilla a solo nueve cuerpos y un cuarto de la ganadora Celestia.

Proyección para el 5y6 Nacional: R14

Con un peso promedio de 440 kilos, Winning Queen llega a este compromiso con mayor ajuste físico y experiencia en cancha. El retorno de Rivero a su cabalgadura es una señal de confianza absoluta por parte de su establo. Si la hija de Lead Astray evita los tropiezos del debut, su capacidad de remate la acredita para decidir la competencia y pagar un dividendo de impacto en el 5y6 nacional.

La recomendación es clara: no dejen fuera de sus combinaciones a esta yegua, pues posee los argumentos necesarios para derrotar a las favoritas de la novena carrera.

El Pronóstico: 5y6 nacional

En un ejercicio previo de la yegua que entrena Rubén Lanz, el pasado 21 de marzo fue de: Con el mismo Rivero en pelo, 16.4 31.1 43.4 57.4 69.4 (1000) 83 2P 95.4 4P 108.4/ cómoda y fenómena con remate de 12.