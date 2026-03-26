Excelente ajuste de pista ratifica la superioridad de este purasangre para el domingo en La Rinconada

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Faltan días para despedir el mes de marzo y con él se desarrollará la décima cuarta reunión, que prometerá electrizar las tribunas con los 12 llamados que, en esta ocasión no se incluye pruebas selectivas en La Rinconada.

La quinta competencia, es para el lote de caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros.

Caballo: Ciclo no válido R14 La Rinconada Datos Hípicos

De los siete participantes inscritos se destaca el potro Zadkiel (número 7), que en esta ocasión será montado por Winder Véliz, bajo el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui, un ejemplar que siempre se ha tenido en buen concepto y fue capaz de participar en varias pruebas selectivas sin deslucir.

Cabe mencionar que el día domingo primero de marzo, el castaño hijo de Champlain en su reaparecida arribó en la cuarta casilla a ocho cuerpos y un cuarto del vencedor Macho Abarrio (Usa).

Ajuste: Tomatiempos INH La Rinconada

Este miércoles 25 de marzo, el conducido por Véliz ajustó: 15,2 28,2 41,1 (600MTS) (EP) 54,1 2P 67,2 4P 81,4/ 98// contenido y muy bien con remate de 12,4 con Franklin Puello, publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Caballo R14