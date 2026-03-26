¡No busques más! Entérate del dato que más suena en la tercera válida para el 5y6 dominical

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El hipódromo La Rinconada será el epicentro de la pasión hípica este domingo 29 de marzo. La reunión 14 tiene en su haber 12 competencias sin la presencia de selectivas de Grado, por lo que será para un disfrute masivo en el óvalo de Coche. La reunión dominical presenta un programa equilibrado y competitivo que mantendrá la expectativa de principio a fin.

La novena competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, es reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros y participa 10 corredoras.

La Rinconada: Dato más sonado 5y6 Yegua Datos hípicos

Una de ellas es Catira Mercedes (número 7), será montada por el jinete “enérgico” Jhonathan Aray y presentada por Deibis Guevara para los colores del Stud Los Samanes Racing, al mismo tiempo se perfila como la segunda favorita para Gaceta Hípica.

Esta cuatroañera reaparece luego de un corto paro de 35 días sin correr, por lo que vendrá con mucha expectativa para buscar su primer triunfo en este meeting.

En su última, la pupila de Guevara llegó cuarta a 1 1/4 cuerpo de la vencedora Bella Zafiro.

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

La pupila de García Mosquera acudió a la pista el miércoles 25 de marzo, trabajó de segunda vuelta y ajustó 47’’4 para 800 metros, en pelo, de carrerón, cómodo, por centro de cancha publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del INH.

Asimismo, Catira Mercedes se consolida como el dato que más se suena de la jornada dominical. Esta mención responde a su impecable condición física y no a una simple casualidad.

Con una monta de confianza y un planteamiento de carrera ideal, la yegua representa la base obligatoria para el éxito en el 5y6 Nacional.