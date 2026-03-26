Antes de sellar: Aldo Traversa va por la victoria del 5y6 dominical con estos ejemplares de mayor fuerza

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Durante la jornada de ajustes de este jueves 26 de marzo en La Rinconada, el equipo de Meridiano Web conversó con el destacado preparador de purasangres Aldo Traversa. El entrenador surge como una de las figuras clave para la décima cuarta reunión, programada para este domingo 29 de marzo en el óvalo capitalino.

El experimentado entrenador desglosó las opciones de sus dos ejemplares para el juego del 5y6 Nacional. Traversa ofreció pormenores sobre la preparación de ambos ejemplares de cara a la jornada dominical.

Aldo Traversa: Entrevista en vivo 5y6 R14 La Rinconada

Saludos entrenador, muchas gracias por la entrevista. Tendrá dos ejemplares presentados para la décima cuarta reunión del primer meeting y van para el 5y6. Uno de ellos será en la quinta válida con el castaño Northern Gold, conducido por el jockey aprendiz Samuel Yánez.

-Un caballo que, a pesar de su edad y superar sus problemas, tiene opción y es muy rápido. Su última tuvo cierto retraso en la partida. Ahora va con la monta de Yánez (Samuel Yánez) que una vez lo montó y lo hizo bien. Esperamos sorprender esta quinta válida y sus enemigos son Base Armador y Eterno.

Finaliza su jornada con la yegua Nefertari montada por el mismo aprendiz Yánez en la carrera de los acumulados para el juego de las mayorías.

-La yegua viene de llegar segunda y ha evolucionado mucho. La distancia quizás es un poco corta, pero el lote es parejo. No la dejen fuera de las combinaciones porque pudiera sorprender y estar en los mejores momentos.