Félix Márquez revela sus montas claves para la R14: "Tengo ejemplares para ganar"

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Con la mirada puesta en la meta, el joven látigo Félix Márquez compartió sus metas en el óvalo de Coche ante las cámaras de Meridiano Web. El aprendiz aprovechó la ocasión para reconocer el apoyo de los propietarios y preparadores, quienes semana tras semana apuestan por su destreza en la pista.

Jinete aprendiz: La Rinconada Reunión 14 La Entrevista

Cada mañana, bajo el primer sol de La Rinconada, el jinete cumple una rigurosa preparación física. Su meta es perfeccionar su estilo sobre los estribos para consolidar su éxito y maximizar sus victorias este año.

El joven jinete complementa su trabajo en los traqueos con una ventaja clave: El descargo de cuatro kilos. El aprendiz califica este factor como una herramienta crucial para asegurar la victoria en las pruebas dominicales del primer meeting.

La meta es clara: Félix Márquez deberá consolidar su nombre entre los conductores más efectivos del patio y brindar seguridad a la afición hípica en cada una de sus conducciones este último domingo.

Saludos Félix y estamos agradecidos por entrevistarte. Un total de seis compromisos tienes para el último domingo de este mes en la reunión 14. Comienzas en segunda competencia con la cincoañera importada Practical Vale (USA).

- Una yegua que no he tenido la oportunidad de galoparla. Atraviesa por muy buenas condiciones, además que demuestra velocidad y para esta ocasión trataremos de unir partida con llegada.

Compromisos 5y6 Nacional: La Rinconada

Félix nos vamos para la jornada del 5y6 dominical y en la primera válida repites la monta por tercera ocasión con la yegua Fantastic Shot del entrenador Rohendy Gámez.

- Si, efectivamente Fantastic Shot es la tercera vez de forma consecutiva que la voy a montar. Este tiro (1.300 metros) es bueno para ella y hará una excelente carrera.

Luego en la tercera válida tienes el compromiso de conducir a una cuatroañera que reaparece luego de 43 días sin estar en pruebas públicas: Oh! Marquesa.

- Con la yegua tuve la oportunidad de hacer dos briseos consecutivamente y previa a sus competencias. Atraviesa por muy buenas condiciones y estaremos haciendo una buena competencia.

Acto seguido, para la cuarta válida montarás al tordillo Gabo White, un ejemplar que ha mostrado buenas figuraciones, pero está en la lucha por conseguir la primera victoria del año.

- Efectivamente Gabo White, un caballo que también atraviesa por buenas condiciones. No hay mucha velocidad en esta competencia y trataremos de llegar lo más cerca posible y estaremos decidiendo.

El siguiente turno es en la quinta válida para el 5y6 y estarás en el lomo del hijo de An Serafini: El Gran Solinero.

- No he tenido la oportunidad de galoparlo porque se encarga su traqueador. He visto sus videos y corre de menor a mayor, por lo que contaremos con él en los metros finales.

Finaliza tus montas en la carrera de los acumulados (sexta válida) con la cincoañera Reina del Caribe pues reaparece luego de 72 días sin correr.

-La velocidad es la fortaleza para esta carrera por lo que trataremos de unir partida con llega con la yegua.