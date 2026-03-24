La lógica del 5y6 regresa a La Rinconada tras 119 días y defiende los acumulados

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Un total de 12 emocionantes competencias conforman la cartelera para la reunión 14, que se celebrará este domingo 29 de marzo en el Hipódromo La Rinconada.

La duodécima carrera, que es la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, está destinada a yeguas nacionales e importadas de 5 años y más, debutantes o no ganadoras, y se disputará en una distancia de 1.100 metros con una premiación adicional especial a repartir de $25.350.

Reaparece Yegua: Datos Hípicos La Rinconada

De las 14 participantes en esta válida del juego de la mayoría, se encuentra Acanelada (número 3 en la gualdrapa), quien regresa a la arena caraqueña tras un breve paro de 119 días. Entrenada ahora por German Rojas, defenderá los colores del Stud ‘Excelso’, y por segunda ocasión consecutiva contará con la monta de Oliver Medina quien le proporciona descargo de dos kilos

Nacida y criada en el Haras La Primavera, Acanelada para muchos especialistas en la materia parece tener todo a disposición en la carrera de cierre y si analizan la carrera en frio es la que viene llegando más cerca en sus actuaciones recientes.

Precisamente el 30 de noviembre del 2025, conducida por el mismo Oliver Medina, finalizó en la quinta casilla a solo cuatro cuerpos y medio de la importada Rachells Mania.

Indudablemente que la hija de Deliberately en Pentesilia por Documentary goza de campaña de 25 actuaciones para cero triunfos pudiera capitalizar este domingo su primer triunfo.

La Rinconada domingo: Ejercicios Previos Reaparece

Mar 13 G. Flores E/P 16,4 29,1 (400) 41,4 2P 55,1/70,1// muy cómoda con remate de 12,2.

Mar 20 Fel. Velasquez E/P 14,4 27,3 39,4 (600) 52,2 2P 67,4/83,4// muy cómoda y muy bien con remate de 12,1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.