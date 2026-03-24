Hijo de Comediante vuelve a la acción: Estrena entrenador y va por el triunfo en La Rinconada

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La tercera carrera de la reunión 14 de carreras en La Rinconada, viene hacer una de las dos pruebas Condicional de Reclamo que se estarán llevando a cabo el próximo domingo en una programación que contempla en esta ocasión 12 pruebas parejas y el 5y6 nacional activo desde la séptima carrera.

Hijo de Comediante: Caballo Reunión 14 La Rinconada

En ella participan caballos nacionales e importados de 5 y más años, debutantes o no ganadores, en total son seis los inscritos. La hora de partida está programada para la 2:15 pm y el premio adicional especial a repartir es de $25.350.

My Striking Mate es uno de los nombres que reaparece en esta interesante prueba tras 161 días de inactividad. Este ejemplar suele generar gran expectativa y rumor en los pasillos de La Rinconada, donde se le señala constantemente como el ejemplar considerado fijo en el ciclo no válido y que ahora cuenta con el entrenamiento de Noel Kucich.

A pesar de su linaje de campeones, el castaño de cuatro años aún busca estrenarse en el círculo de ganadores. Se trata de un hijo del ganador del Simón Bolívar 2012, Comediante, en la productora Fantasy Parts (poseedora de una campaña de 34-11 y nieta del semental Water Poet). En un intento por revertir su racha, el ejemplar ahora contará con la monta del experimentado Johan Aranguren quien se le da muy bien con el Stud “Azatlan”.

En esta ocasión el recorrido a reaparecer es de 1.300 metros y su más reciente actuación del pasado 19 de octubre del 2025 arribó en la quinta casilla a nueve cuerpos y un cuarto del ganador Online.

Estos han sido los ejercicios más recientes para My Striking Mate:

Mar 14 I. Espinel E/S 34,1 48,4 62 74,1 (1000) 86,3 2P 99 4P 113,2/130,2// muy cómodo y bien después de la raya con remate de 12.1

Mar 21 I. Espinel E/P 17,4 33,1 47,3 61 73,3 (1000) 86 2p 98,4 4p 112,4/127,4// de carrerón, cómodo con remate de 12,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.