Linaje real: El hermano completo de la estelar Philomena salta a la pista de La Rinconada

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El primer meeting del año en el óvalo de Coche entra en su etapa decisiva. Este domingo 29 de marzo, el Hipódromo La Rinconada abre sus puertas para la décimo cuarta fecha de la temporada con una cartelera de doce competencias de alto interés técnico. Aunque la programación carece de eventos selectivos o de grado, la jornada promete emociones de primer nivel a partir de la 1:25 de la tarde, con el debut de piezas pisteras que poseen un linaje envidiable.

Expectativa en la quinta competencia: Hermano Completo

El foco de atención se traslada a la quinta carrera del programa. Esta prueba está reservada para potros de tres años, tanto nacionales como importados, en condición de debutantes o no ganadores. Siete ejemplares medirán sus fuerzas en un exigente recorrido de 1.300 metros, donde destaca el estreno de un ejemplar con una genética envidiable.

Se trata de El Gran Jhosue, hermano completo de la recordada campeona Philomena. La yegua dejó una huella imborrable en la arena de Coche con un récord de siete triunfos en 16 actuaciones. En su palmarés destacan victorias de Grado 1 como el Clásico Ciudad de Caracas y el Clásico Hípica Nacional, además de éxitos en los clásicos Andrés Bello (G2), Gelinotte (G2) y la prestigiosa Copa Dama del Caribe.

Genética y equipo de confianza: R14

El Gran Jhosue es producto del exitoso cruce de King Seraf en Princess Candy, por el semental Big Prairie. Nacido y criado en el Haras La Orlyana, este potro defenderá los colores del Stud “La Orlyana Haras” bajo la tutela del entrenador Luis Peraza. Para este compromiso inicial, el equipo confía la conducción al jinete profesional Robert Capriles.

La yunta conformada por Peraza y Capriles ostenta una efectividad del 50% en la presente campaña, producto de un triunfo en apenas dos actuaciones. Para su debut absoluto, el ejemplar saltará a la pista con una combinación específica de implementos: Bozal Blanco (BB), Casquillos Correctivos (CC), Vendas (V), Martingala (M) y Lengua Amarrada (La).

Con este respaldo genético y profesional, El Gran Jhosue asume el reto de iniciar su camino pistero. La afición espera con ansias el desempeño de este ejemplar, cuya línea de sangre garantiza, sobre el papel, un potencial de estrella en el hipismo nacional.

Estos han sido los ejercicios más recientes para El Gran Jhosue:

Mar 18 K. Perfecto E/P 15 29 (400) 42,4 2p 57,4/73,4// muy cómodo con hermana de princess candy/ remate de 14.

Mar 21 K. Perfecto E/S 14,1 27,1 39,1 52,1 64,4 (1000) 78,2 2p 93,1/109,1// 2V, sin hacerle nada, muy cómodo con remate de 12,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.