Cinco jockeys pelean la estadística del primer meeting en La Rinconada

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La Tarde de este domingo 22 de marzo del 2026 se realizó la reunión número 13 del primer meeting de la temporada en el Hipódromo La Rinconada con una programación de 12 carreras sin selectivas ni pruebas de grado y el juego del 5y6 nacional desde la séptima carrera de la tarde dominical

La Rinconada: Jinetes más ganadores del primer meeting

La jornada dominical de carreras en el principal óvalo del país tuvo como protagonistas a varios látigos que sobresalieron al conseguir dos victorias cada uno, y estos fueron el aprendiz Oliver Medina, los ganadores de meeting, Yoelbis González y Jhonathan Aray y el triplecoronado y ganador de más de 1.000 carreras, Johan Aranguren.

En el caso de Johan Aranguren sus triunfos fueron con el importado Khoolzan del entrenador Gabriel Márquez y con Lady Monique de José Rafael Rojas, mientras que los triunfos de Yoelbis González fueron con Mufasa de Wladimir Sánchez y Barbarroja de Ramón García Mosquera.

En el caso de las fotografías de Jhonathan Aray fueron en dupla con el entrenador Carlos Luis Uzcategui mediante los ejemplares importados Employeeofthemonth y Grand D’Oro y el aprendiz Oliver Medina destacó su talento con los purasangres Don Cacayo y con Rompeparadigmas respectivamente.

El líder del meeting Robert Capriles no logró sumar, pero mantiene la cima de la tabla una semana más con las 13 victorias obtenidas hasta los momentos.

Tabla de jinete más ganadores del primer meeting