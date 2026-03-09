Estadística de jinetes: Robert Capriles suma dos lauros para mantenerse como líder del meeting

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del domingo 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, se celebró en el hipódromo La Rinconada la programación de la reunión número 11 de la primera campaña de comentencias que finalizarán en el mes de abril y que contó una agenda de diez carreras, donde se corrieron los clásicos Ana María Freudman y Mauricio Azar, ambos GIII y en 1.300 metros para potros y potras de tres años.

La Rinconada: Robert Capriles es el jockey más destacado de la fecha 11

Luego de haber cumplido con una suspensión de dos semanas, el jockey profesional Robert Capriles logró dos victorias en su regreso a las pistas tras haber sido suspendido por el INH mediante las resoluciones de la reunión número ocho del primer meeting y que se realizó el pasado 15 de febrero del presente año.

La primera de las victorias la consiguió en la quinta competencia y primera de las válidas del 5y6 nacional con el ejemplar Invencible del entrenador Humberto Correia para el Stud Los Audaces con un tiempo de 86´3 para los 1.400 metros de la prueba y generó un dividendo de Bs.130,84 a ganador.

La segunda victoria de Capriles en la tarde dominical sería en la cuarta válida y octava prueba dominical con la yegua Anasoli, pensionada de Deibys Guevara para el Stud ZM, con un cronometro detenido en 80’2 para los 1.300 metros de la competencia y un pagó de Bs.692,66 a ganador.

Con estos lauros, Roberto Capriles llega a 12 triunfos en el presente meeting, y se mantiene como líder del mismo

Estadística de jinetes en el primer meeting: