MLB: Luisangel Acuña brilla sobre .400 con Chicago en Spring Training 2026

Luisangel Acuña no ha parado de batear con su nuevo equipo en los entrenamientos primaverales 2026 de las Grandes Ligas. Después de ser cambiado desde New York Mets, el campocorto está demostrando que llegó para quedarse de cara a la venidera temporada con Chicago White Sox.

El joven pelotero venezolano ha sido una pieza clave en los partidos de exhibición de la organización de los vientos, mostrando su habilidad para adaptarse y aportar en diversas áreas del juego. En su más reciente actuación, el de La Sabana volvió a brillar, y su desempeño ofensivo dejó claro que está preparado para enfrentar grandes desafíos en la campaña que se avecina.

Este domingo 8 de marzo, Acuña se fue de 3-2 con una carrera anotada y una impulsada en el duelo contra Kansas City Royals, destacándose como uno de los jugadores más sobresalientes del partido. Su primer imparable llegó en la parte baja del tercer inning, cuando conectó un batazo contra el zurdo Noah Cameron.

Luisangel Acuña se mantiene sobre .400 en Spring Training 2026

En el quinto inning, Luisangel Acuña siguió mostrando su buen momento con el bate al conseguir su segundo imparable de la tarde, lo que reafirmó su sólido rendimiento en el juego. Al final del día, los Medias Blancas se quedaron con la victoria (5x4) ante Kansas City.

La combinación de su versatilidad en el campo y su habilidad para contribuir en la ofensiva hace que Acuña se convierta en un jugador prometedor, cuyo crecimiento podría ser vital para el futuro del equipo. En la actual pretemporada, el guairista presenta promedio al bate de .412, un jonrón, tres remolcadas, siete hits, tres anotadas, .474 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de 1.121 en 17 apariciones al plato.