Luisangel Acuña se va para la calle en una productiva jornada de Spring Training

Varios peloteros venezolanos están estrenando uniforme en esta temporada 2026 de Las Mayores y uno que está generando buenas sensaciones desde los entrenamientos primaverales, es Luisangel Acuña, quien comenzó esta semana yéndose para la calle.
NOTAS RELACIONADAS
Los Medias Blancas de Chicago cayeron por la mínima 6 carreras por 5 contra los Gigantes de San Francisco. Sin embargo, la "Presión" sobresalió con el madero, siendo el más destacado por parte de su organización.
Luisangel Acuña se vuela la barda y aumenta sus registros:
El jardinero central y campocorto, mostró un gran desarrollo de su fuerza en la reciente campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, llegando a tener un desafío de cuatro bambinazos con Cardenales de Lara.
Ese poder, está tratando de llevarlo a los Estados Unidos y en su cuarto duelo con los Medias Blancas pegó un enorme batazo. Acuña se enfrentó a Spencer Bibens con un out en la baja del quinto episodio y luego de aguantar el primer strike, logró conectar de forma contundente el segundo lanzamiento, volándose la barda del jardín central a 419 pies de distancia.
El venezolano finalizó esta jornada de 3-2, con su vuelacercas, un sencillo, un par de carreras empujadas y una anotada. De esa manera, acumula cinco imparables en 10 apariciones al plato este Spring Training, para exhibir un notable promedio de bateo de .500, aunado a un doble, un bambinazo, dos traídas al plato y la misma cantidad (2) de anotadas.