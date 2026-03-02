Luisangel Acuña se va para la calle en una productiva jornada de Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

Varios peloteros venezolanos están estrenando uniforme en esta temporada 2026 de Las Mayores y uno que está generando buenas sensaciones desde los entrenamientos primaverales, es Luisangel Acuña, quien comenzó esta semana yéndose para la calle.

Los Medias Blancas de Chicago cayeron por la mínima 6 carreras por 5 contra los Gigantes de San Francisco. Sin embargo, la "Presión" sobresalió con el madero, siendo el más destacado por parte de su organización.

Luisangel Acuña se vuela la barda y aumenta sus registros:

El jardinero central y campocorto, mostró un gran desarrollo de su fuerza en la reciente campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, llegando a tener un desafío de cuatro bambinazos con Cardenales de Lara.

Ese poder, está tratando de llevarlo a los Estados Unidos y en su cuarto duelo con los Medias Blancas pegó un enorme batazo. Acuña se enfrentó a Spencer Bibens con un out en la baja del quinto episodio y luego de aguantar el primer strike, logró conectar de forma contundente el segundo lanzamiento, volándose la barda del jardín central a 419 pies de distancia.

El venezolano finalizó esta jornada de 3-2, con su vuelacercas, un sencillo, un par de carreras empujadas y una anotada. De esa manera, acumula cinco imparables en 10 apariciones al plato este Spring Training, para exhibir un notable promedio de bateo de .500, aunado a un doble, un bambinazo, dos traídas al plato y la misma cantidad (2) de anotadas.