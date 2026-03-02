Gus Ormo estrena "Desde Ayer": Una balada que redefine el romance

Suscríbete a nuestros canales

El músico y poeta venezolano Gus Ormo regresa a la escena musical con "Desde Ayer", una balada que captura la vulnerabilidad de un enamoramiento inesperado.

En una entrevista para el Bloque Dearmas, conversó sobre la intimidad de canción, su producción y ambición en continuar haciendo música a través letras románticas para conectar con su audiencia

"Desde Ayer", una balada íntima

Para este sencillo, el venezolano fusiona la profundidad de la poesía con una estética actual. "Desde Ayer" no es la típica canción de amor idealizado, es una poesía hecha canción.

Con una letra, honesta y directa, plantea la pregunta que muchos han sentido, pero pocos se atreven a verbalizar: "No sé qué me está pasando… probablemente me estoy enamorando".

Este nutritivo tema forma parte del nuevo universo musical de Gus Ormo, “Alquimia”, en el cual colaboró con músicos extraordinarios como Ed Calle y Manuel Gámez.

"Nació de una sensación inexplicable. De despertar y sentir que algo cambió por dentro. Es una canción sobre permitirse sentir otra vez, incluso después de las experiencias que nos han marcado", explica Gus Ormo.

El universo creativo de Gus Ormo

Esta nueva canción es una pieza clave de "Alquimia", el proyecto discográfico más personal del artista radicado en Estados Unidos desde hace tiempo.

Tras años de trabajo minucioso, en el álbum presenta sus otros temas célebres como “100 Suspiros” y “Venezuela”, un proyecto musical que escribió en un momento de inspiración en la madrugada del 03 de enero. Sus deseos de regresar a Venezuela y cantar para el público criollo es palpable.

Para descubrir más detalles de “Desde Ayer” y conocer un poco de Gus Ormo, te invitamos a ver la entrevista.