LaLiga: Así quedó la tabla de goleadores tras la derrota del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La jornada 26 de LaLiga es historia y cerró su recorrido con una sorpresa enorme en el estadio Santiago Bernabéu, tras la derrota del Real Madrid a manos del Getafe (0-1).

El gol que hizo posible este mazazo para los merengues fue obra de Martín Satriano, quien empalmó la esférica en la frontal y colgó su disparo en un ángulo de la valla defendida por Thibaut Courtois, quien no tuvo nada que hacer ante la joya del delantero uruguayo.

Ahora bien, el cuadro de Álvaro Arbeloa se fue en blanco en el apartado goleador y ninguno de sus efectivos mejor posicionados en este renglón pudo aparecer, con la salvedad de que Kylian Mbappé no estuvo presente por lesión, siendo él quien lidera la estadística con 23 dianas.

Su seguidor en ese listado, Vedar Muriqi, tampoco pudo ver tantos en la jornada liguera, en el revés que sufrió Mallorca ante ante la Real Sociedad (0-1), con la presencia de los venezolanos Jon Aramburu y Yangel Herrera.

¿Quién completa la tabla de goleadores de LaLiga?

Lamine Yamal fue el gran protagonista este fin de semana en cuanto a goles. Nada más y nada menos marcó el primer hat-trick de su carrera y se subió al tercer puesto en esa tabla, tras llegar a 13 tantos.

El canterano español no es el único de Barcelona que figura en esta pelea, porque Ferrán Torres aparece a solo un gol de distancia, misma cifra que ostenta Ante Budimir, y sigue Robert Lewandowski con 11 tantos.

Lo más curiosa de la revisión de este apartado goleador es que volvemos a ver a un jugador del Real Madrid en la novena casilla, con un Vinicius que suma nueve goles junto a Alberto Moleiro (Villarreal), Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) y Vladyslav Vanat (Girona).