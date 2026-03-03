Clara Vegas y Andreína Goetz protagonizan sesión fotográfica de alta sociedad

Suscríbete a nuestros canales

La reina madre Andreina Goetz y su hija Clara Vegas protagonizan una sesión fotográfica digna de la realeza, bajo la mirada del reconocido fotógrafo José Mata.

A través de un audiovisual en Instagram, el creativo ofreció un abreboca de lo que fue la sesión de la Miss Venezuela 1991 y la actual Miss Venezuela, donde ambas jugaron con sus ángulos, bellezas y una complicidad que solo madre e hija pueden tener.

Clara Vegas y Andreína Goezt se unen

Las imágenes inspiradas en la popular serie de Netflix, Bridgerton, reflejan la clase y la alta sociedad británica. En un ambiente como si de la realeza se tratara las reinas venezolanas se sumergieron en un ambiente de época.

Andreina Goetz y Clara Vegas combinaron sus vestidos en tonalidades claras, así como peinados que dejaban al descubierto sus facciones. Además, los accesorios fueron clave para resaltar su vestimenta, entre ellos collares, anillos y una sombrilla de época.

Si bien el material fue un adelanto, las fotografías aún no han sido reveladas. Cabe destacar que, el primer episodio de la sesión fotográfica inició con Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024.

Clara Vegas se somete a una cirugía estética

El pasado 24 de febrero, la reina de belleza confesó estar a pocos días de operarse las “girls”, refiriéndose a sus pechos, por lo que solicitó tips para la recuperación de la cirugía a toda su comunidad en TikTok.

Clara Vegas se sometió a la cirugía estética para el aumento de senos y se encuentra en recuperación para sanar lo antes posible. Indicó encontrarse bajo los efectos de la anestesia mientras grababa y un poco adolorida por la intervención.

“Salimos de la operación y todo salió bien, gracias a Dios, gracias a todo el mundo que ha estado pendiente y me ha escrito”, comentó.