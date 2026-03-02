WBC: Ranger Suárez lidera rotación criolla en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela ya tiene definida su estrategia para el inicio del Clásico Mundial de Beisbol. Tras la primera práctica oficial del combinado nacional, el estratega Omar López anunció que el zurdo Ranger Suárez será el abridor del encuentro inaugural frente a Países Bajos. La noticia fue confirmada directamente al periodista Efraín Zavarce, despejando las dudas sobre quién asumiría la responsabilidad en el montículo para el estreno del 6 de marzo.

La elección de Suárez responde a su jerarquía dentro del cuerpo de lanzadores y a su óptimo estado físico. El serpentinero llega como la figura de mayor cartel en la rotación venezolana y cuenta con el descanso necesario para afrontar una apertura de alta exigencia, luego de haber cumplido con sus compromisos previos en el Spring Training de las Grandes Ligas.

El dominio de Ranger Suárez en el Spring Training

Ranger Suárez asume este rol en un momento de madurez profesional y con indicadores físicos positivos. El pasado 1 de marzo, el zurdo mostró solvencia durante su preparación con los Medias Rojas de Boston al completar tres entradas de labor frente a los Orioles de Baltimore. En dicha presentación, Suárez permitió apenas una carrera y dos imparables, sin otorgar boletos y recetando dos ponches.

Los datos de su última salida reflejan eficiencia: realizó 45 lanzamientos, de los cuales 29 fueron strikes, logrando generar tres swings fallidos. Además, su velocidad registró un incremento notable en comparación con sesiones previas, alcanzando un máximo de 93.1 millas por hora con su recta de cuatro costuras. Esta capacidad para generar contacto suave y mantener el control de la zona ratifica que el lanzador se encuentra en condiciones óptimas para liderar el staff criollo.

El debut esperado en el Clásico Mundial

Esta participación tiene un matiz especial para el jugador, ya que representa su debut absoluto en el Clásico Mundial de Beisbol. En la edición de 2023, Suárez formó parte de la convocatoria inicial, pero una lesión en el codo le impidió participar en el torneo. Su presencia en la lomita este 6 de marzo marca su regreso oficial a la selección nacional en un evento de máxima categoría.

Un lineup europeo complicado

La decisión de Omar López también considera el nivel del rival. Países Bajos ha estructurado un roster con amplia experiencia en la Gran Carpa, incluyendo nombres de impacto ofensivo como Xander Bogaerts, Jurickson Profar, Ozzie Albies, Didi Gregorius y el receptor Chadwick Tromp. Ante un lineup con bateadores de contacto y poder, la capacidad de Suárez para inducir rodados y controlar el ritmo del juego será fundamental.