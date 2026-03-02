Martes 3 y miércoles 4 de marzo: Semifinales de la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La primera eliminatoria entre FC Barcelona y Atlético de Madrid se jugará el martes 3 de marzo en el estadio Spotify Camp Nou, tras el 4-0 a favor del Atlético en el partido de ida. Al día siguiente, el miércoles 4 de marzo, se disputará la otra semifinal entre RealSociedad y Athletic Club en el Reale Arena, con la Real Sociedad buscando aprovechar su ventaja de la ida.



Ambos encuentros los verás en vivo y gratis por Meridiano Televisión en señal abierta y streaming meridiano.net/meridianotv. O en HD por Simpleplus, InterGo, NetunoGo y Aba TV Go.

Partidos de vuelta de semifinales:



- FC Barcelona vs Atlético de Madrid: martes 3 de marzo desde el Estadio Spotify

Camp Nou, con inicio a las 4:00 p.m.

- Real Sociedad vs Athletic Club: miércoles 4 de marzo en el Estadio de Anoeta,

también a las 4:00 p.m.



Los dos ganadores avanzarán a la gran final de la Copa del Rey 2026, programada para el 18 de abril. Los fanáticos del fútbol podrán seguir estos emocionantes partidos con transmisiones en vivo y amplia cobertura especial de la marca Meridiano.