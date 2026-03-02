WBC

WBC: Así fue el primer día de entrenamiento de Venezuela de cara al Clásico Mundial

La selección tendrá juegos de preparación tanto martes como miércoles

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 05:40 pm
Foto: @teambeisbolve
La Selección de Venezuela se concentró desde este lunes en West Palm Beach para iniciar los entrenamientos con sus 30 protagonistas. Recordemos que este próximo viernes tendrán su primer juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026, por lo que necesitan estar al 100%.

Venezuela prende los motores

Bajo la atenta mirada del manager Omar López y el staff técnico, los muchachos llevaron a cabo una serie de trabajos con algo de intensidad moderada. Por un lado, los lanzadores soltaron sus brazos con normalidad, mientras que los jugadores de posición se encargaron de hacer su práctica de bateo con los consejos de Miguel Cabrera, coach de bateo.

 

Tiempo después, el grupo trabajó algunas jugadas de rutina para luego finalizar con trabajo físico. Vale mencionar que tanto el martes como el miércoles tendrán par de juegos de preparación contra los Astros de Houston. Eduard Bazardo será el abridor del primer choque, mientras que Eduardo Rodríguez y Enmanuel De Jesús se combinarán para el segundo.

 

Lunes 02 de Marzo de 2026
