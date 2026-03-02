MLB: Josué Briceño enciende las alarmas en Detroit por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

La planificación de los entrenamientos primaverales sufrió un ajuste inesperado para la organización de los Detroit Tigers. El joven receptor Josué Briceño no formará parte del viaje a la República Dominicana para el compromiso de exhibición frente a la selección quisqueyana, pautado como antesala del próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Esta información la dio a conocer el periodista Evan Petzold. El pelotero de 21 años viene lidiando día tras día con dolor e inflamación en la muñeca derecha, una molestia que el cuerpo técnico prefiere tratar con cautela en esta etapa de la preparación.

Aunque no se ha informado de una lesión estructural de gravedad, la prioridad es evitar riesgos innecesarios en un jugador considerado parte importante del futuro de la organización.

Josué Briceño – Tigres de Detroit

La ausencia del receptor no pasa desapercibida. En el campamento primaveral había generado buenos comentarios por su enfoque defensivo y su evolución ofensiva. Sin embargo, las molestias en la muñeca obligaron a tomar una decisión preventiva.

El viaje a suelo dominicano representaba una vitrina interesante para que siguiera demostrando su talento. El duelo ante la selección dominicana servirá como termómetro competitivo antes del torneo internacional, además de ofrecer roce ante figuras consolidadas.

Desde el entorno del equipo transmiten tranquilidad. La inflamación está siendo controlada y no se descarta que pueda incorporarse pronto a las actividades regulares si la evolución es favorable.

Finalmente, en medio del entusiasmo que genera cada edición del Clásico Mundial, la noticia de Josué Briceño deberá enfocarse en su recuperación para volver al terreno en plenitud de condiciones para mantenerse como una de las mayores promesas de los Tigres de Detroit de cara al futuro.