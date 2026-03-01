Hermano de Selena Quintanilla molesto por homenaje en Viña del Mar 2026

Suscríbete a nuestros canales

Abraham, es el hermano de la fallecida cantante Selena Quintanilla, quien se mostró muy molesto por un homenaje que le hicieron a la estrella en el Festival de Viña del Mar 2026. En el escenario de la Quinta Vergara sonó la canción “Amor Prohibido”, en la voz de Enzo Ferrada.

Hermano de Selena muy molesto

La interpretación no fue del agrado A.B. Quintanilla, quien en redes sociales lanzó un fuerte mensaje en contra del Festival, que este 2026 recibió a grandes como Gloria Estefan y Juanes.

El hermano de la querida “Reina del Tex-Mex" escribió que Enzo destruyó la canción, que fue una de las más populares y que aún se mantiene muy vigente en el corazón de sus fanáticos.

“Suena peor que una pista de karaoke. No es un homenaje sino una falta de respeto a un arte hermoso. Como creador de este arte me siento mal del estómago con el mal trabajo que hicieron”, dijo en el polémico texto.

¿Quién es Enzo?

Aunque Enzo Ferrada de 20 años cantó con todo el corazón, no fue suficiente para agradar a la familia de Selena, que vive en Estados Unidos.

Ferrada hizo un gran salto a la Quinta Vergara, donde lo aplaudieron y apoyaron tras finalizar su presentación en honor a la artista, quien fue asesinada en 1995 por Yolanda Saldivar.

El joven también es actor y tiene una presencia escénica muy grande, que combina con sensibilidad y que ha conquistado a Chile en diversos escenarios.