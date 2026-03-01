¡Histórico! Romantic Warrior pulveriza el récord de Hong Kong y queda a un paso para la Triple Corona

Suscríbete a nuestros canales

La hípica asiática presenció este domingo 1ro de marzo una exhibición de superioridad absoluta. El ejemplar Romantic Warrior, bajo la monta precisa de James McDonald, aniquiló a sus cinco rivales en la Citi Hong Kong Gold Cup (Gr.1), disputada sobre 2000 metros en la pista de grama del hipódromo de Sha Tin en Hong Kong.

Esta victoria no solo representa la segunda gema de la Triple Corona asiatica, sino que eleva al hijo de Acclamation al olimpo estadístico: con 13 triunfos de Grado 1, se convierte en el máximo ganador de la máxima escala.

Desarrollo de la carrera: Citi Hong Kong Gold Cup (Gr.1) Romantic Warrior

La carrera resultó un trámite exento de complicaciones para el zaino. Tras una salida limpia desde el partidor 4, McDonald ubicó al campeón en una cómoda tercera posición, mientras Beauty Joy asumía el liderato del lote. El ritmo fue el aliado perfecto para el favorito.

Al ingresar a la recta definitiva, el jinete neozelandés buscó el espacio y el caballo respondió con una potencia devastadora. Romantic Warrior se despegó de sus perseguidores con una facilidad pasmosa. El crono se detuvo en 1:59.3 para la distancia de los 2 kilómetros, con una ventaja de cuatro cuerpos sobre Ensued, que rescató en el segundo puesto.

"Está preparado de forma maravillosa. Cada vez que me subo a él, atesoro el momento", confesó McDonald tras el pesaje. "Me siento especial en su silla; está siempre alerta, listo para responder".

Tras su éxito previo en la Stewards’ Cup (G1) sobre la milla, Romantic Warrior queda a un solo paso de la inmortalidad. El desafío final será la Standard Chartered Champions & Chater Cup (G1), programada para el próximo 24 de mayo sobre 2400 metros.

Si logra la victoria, el pupilo de Danny Shum inscribirá su nombre junto a los legendarios River Verdon y Voyage Bubble, los únicos equinos capaces de completar la hazaña en la historia de Hong Kong. Además de la gloria deportiva, un triunfo en la etapa final otorgará a su propietario, Peter Lau, un bono de 1.278.000 dólares.

Con ganancias que ya superan los 31.4 millones de dólares, el impacto de Romantic Warrior trasciende fronteras tras sus éxitos en Australia, Japón y los Emiratos Árabes Unidos. No obstante, el equipo del campeón mantiene la mira en un objetivo pendiente: La Saudi Cup (Gr.1) de 2027.

Próximos objetivos: Romantic Warrior Entrenador

El entrenador Danny Shum adelantó los pasos a seguir:

Próximo objetivo: La QEII Cup, donde buscará un cuarto triunfo consecutivo sin precedentes.

Cierre de temporada: La tercera gema de la Triple Corona en mayo.

Planes 2027: Un posible regreso al desierto para vengar la ajustada derrota que sufrió ante Forever Young el año pasado.

Mientras el entorno de Romantic Warrior celebra, los jinetes rivales reconocieron la jerarquía del ganador. Dylan Browne McMonagle, piloto de Ensued, destacó la valentía de su conducido en un ritmo fuerte. Por el contrario, Hugh Bowman, quien finalizó cuarto con My Wish, admitió que la falta de resistencia fue el factor determinante que impidió a su caballo sostener el paso en los metros finales.