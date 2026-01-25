Romantic Warrior amplía su leyenda como el purasangre que más dinero ha producido en el mundo

Suscríbete a nuestros canales

Romantic Warrior se impusó al resto de participantes y se alzó con su primera victoria en la G1 Stewards’ Cup (1600 m), dotada con HK$13 millones (aproximadamente US$1.67 millones), y comenzó su carrera hacia la Triple Corona para ejemplares maduros con un estilo brillante en Sha Tin, Hong Kong este domingo 25 de enero.

Romantic Warrior alcanza su victoria de Grupo 1 número 12

La duodécima victoria de Romantic Warrior en carreras de Grupo 1, parecía un hecho consumado a 400 metros de la meta, cuando James McDonald, inmóvil en la silla, se colocó junto al líder inicial, Lucky Sweynesse, con el vigente campeón de la Stewards' Cup, Voyage Bubble, tres cuerpos por detrás y trató de alcanzar al caballo de ocho años de Danny Shum. Por otro lado, My Wish, de Mark Newnham, se quedaba atrapado en el tráfico más atrás.

McDonald, su jockey habitual, hace tiempo que se quedó sin superlativos para describir al «caballo de su vida», pero estaba encantado de haber ganado la Stewards' Cup en su segundo intento.

«Su comportamiento, su coraje, su voluntad de ganar, lo tiene todo», dijo McDonald. «Es increíble. Lo digo siempre, pero cuando sale a la pista, es un privilegio montar a un caballo de su calibre. Empezó muy bien y pensé que iba a ser una carrera bastante tranquila. Pero algunos aceleraron, lo cual fue bastante sorprendente, y él mantuvo un buen ritmo en todo momento».

«El puesto de salida siete nos dio la oportunidad de no forzar la mano y esperar a que se calmara todo, y sabía que Voyage Bubble estaba tres puestos por detrás, y no iba a darle ventaja», complementó el jockey mencionado como el Mejor Jinete del Mundo 2025 según el Ranking Longines.

«Ha tenido mala suerte en el pasado, pero se ha topado con un caballo muy bueno. Pero es un guerrero», añadió.

Romantic Warrior, que la semana pasada ocupaba el séptimo puesto en la clasificación LONGINES World's Best Racehorse Rankings 2025, ha ganado ahora 21 de sus 28 carreras. La victoria en la Stewards' Cup elevó su récord de premios en metálico a la asombrosa cifra de HK$247.38 millones de (US$31,73 millones). A principios de esta temporada, triunfó por cuarta vez, algo sin precedentes, en la Longines Hong Kong Cup (2,000 metros), dotada con HK$40 millones (US$5.13 millones).

Después de competir en el extranjero durante gran parte de la temporada 2024/25, sus responsables cambiaron su enfoque hacia el dominio nacional en 2025/26, y ahora van en la búsqueda de igualar las hazañas de Voyage Bubble y River Verdon, los únicos caballos que han ganado la Triple Corona para ejemplares maduros en Hong Kong.

La próxima cita es el 1 de marzo, en la Citi Hong Kong Gold Cup (2,000 metros), con un premio de HK$13 millones de dólares. Esta es la distancia favorita de Romantic Warrior. La Standard Chartered Champions & Chater Cup (2,400 m), con un premio de HK$13 millones (US$1.67 millones) completará la Triple Corona el 24 de mayo.