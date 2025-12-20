La Saudi Cup 2026 se queda sin su duelo soñado: Romantic Warrior pone rumbo a la Triple Corona de Hong Kong

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo mundial fue testigo de una hazaña inolvidable en la pista de tierra de Riad, donde el pura sangre japonés Forever Young superó al coloso de Hong Kong, Romantic Warrior, en un final que mantuvo a la audiencia al borde del asiento. El caballo entrenado por Yoshito Yahagi se alzó con la victoria en la Copa Saudí, la carrera más valiosa del mundo, tras un duelo verdaderamente épico.

La Batalla de las Estrellas

La expectación que rodeó la carrera no tuvo precedentes. Los dos protagonistas, Forever Young y Romantic Warrior, acapararon las apuestas. Ambos llegaron con credenciales impresionantes, aunque sus caminos hacia la Copa Saudí resultaron diametralmente opuestos

Forever Young, un ejemplar que demostró su versatilidad y resistencia, ya probó su calidad en la pista de tierra norteamericana. Su currículum previo incluyó destacadas actuaciones en el Derby de Kentucky y la Breeders' Cup Classic, lo que confirmó su completa adaptación a la superficie. Los aficionados esperaron que el japonés hiciera valer esta experiencia en la arena de Riad.

Por el contrario, Romantic Warrior, catalogado como el pura sangre con mayores ganancias del mundo y entrenado por Danny Shum, se adentró en lo desconocido. Su campaña estelar se construyó principalmente sobre pistas de césped, lo que supuso una gran incógnita respecto a su desempeño en la tierra. Aun así, su inmensa clase mantuvo la fe de sus seguidores intacta

Un Final de Infarto

El desenlace de la carrera se convirtió en historia. El jinete James McDonald, a bordo de Romantic Warrior, ejecutó una maniobra que pareció decisiva en la curva final. McDonald giró el caballo cuatro metros por el exterior e inmediatamente puso rumbo a la meta. El ejemplar hongkonés aceleró de forma espectacular, lo que generó una ventaja importante. El ritmo intenso alcanzó y superó a Forever Young, que parecía ceder terreno momentáneamente.

Sin embargo, el jinete del japonés, con una calma notable, mantuvo la concentración. Al ingresar al último furlong (los 200 metros finales), Forever Young exhibió una tenacidad implacable. El caballo comenzó a acortar la distancia con una potencia impresionante, capaz de ganar terreno con cada zancada. En un momento de pura adrenalina, Forever Young empató a Romantic Warrior y, finalmente, se puso ligeramente por delante justo en la línea de meta, para asegurar así los máximos honores.

El entrenador ganador, Yoshito Yahagi, no pudo ocultar su asombro ante la prensa. "¡Es increíble lo bueno que es. ¡Increíble!", declaró con visible emoción, rindiendo tributo a la calidad indomable de su campeón.

El Hipismo se Pierde la Revancha: Romantic Warrior Mira a Hong Kong

Tras el clímax de la Copa Saudí, la afición mundial anticipó con entusiasmo una nueva confrontación entre estas dos leyendas del turf en la edición del próximo año. No obstante, la revancha en tierras árabes no se materializará.

En un anuncio que impactó a la comunidad hípica, las conexiones de Romantic Warrior informaron al @HKJC_Racing que el caballo no participará en la Copa Saudí (Grado 1) de febrero próximo.

La decisión de los propietarios del campeón de Hong Kong obedece a un plan estratégico enfocado en el calendario local. Romantic Warrior buscará la gloria en la Triple Corona de Hong Kong de 2026 (una serie de carreras reservada a ejemplares de cuatro años y más). Al priorizar la campaña en su país, el turf internacional se perderá un nuevo capítulo de la rivalidad que Forever Young y Romantic Warrior comenzaron a escribir en Riad.