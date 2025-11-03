Conozca la hazaña que logra Forever Young tras ganar la Breeders’ Cup Classic (G1)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de grandes carreras de Grado 1, llegó a su fin con la disputa de la Breeders’ Cup en su edición 42, realizada este fin de semana en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California. Con un total de 14 carreras que repartieron 30 millones dólares en conjunto. De esos 7 millones fueron para Forever Young, tras ganar la Breeders’ Cup Classic G1.

Breeders’ Cup: Forever Young nuevo líder en dinero

Con una capacidad corredora el mejor caballo del Mundo en arena, Forever Young, cobra desquite tras sus dos derrotas el pasado año en Estados Unidos, tras llegar tercero en el Kentucky Derby y en la Breeders’ Cup Classic. Este año, el hijo de Real Steel, venció a Sierra Leone ganador del evento pasado.

El entrenado por Yoshito Yahagi, para Susumu Fujita, con esta victoria conseguida en la Breeders’ Cup Classic (G1) se embolsilló $4.200.000 que sumado a lo alcanzado en su campaña pistera lo convierte en el purasangre de carreras mayor ganador de dinero entre los ejemplares con al menos una actuación en Estados Unidos de Norteamérica, con $19.358.590, dejando a Ushba Tesoro en la segunda casilla con $18.787.874.

Forever Young, colecciona 10 victorias en 13 presentaciones con tres terceros. Ahora se dispone a tomar un descanso con miras a correr una vez más la Copa Saudi y la Dubái World Cup, según su entrenador Yoshito Yahagi.