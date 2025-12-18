El futuro de los Bears: entre la incertidumbre en Illinois y la opción de Indiana

Suscríbete a nuestros canales

Los Bears de Chicago han estado ligados al Soldier Field desde la temporada de 1924. No obstante, todo parece haber llegado a su final, pues el conjunto de Illinois está considerando seriamente trasladarse al noroeste de Indiana, en la búsqueda de asegurar financiamiento público para un nuevo estadio.

De acuerdo con lo publicado por el presidente del equipo, Kevin Warren, las negociaciones con el estado están totalmente estancadas, puesto a que no han recibidos los permisos pertinentes para construir en los terrenos que poseen en los suburbios de Arlington Heights.

Asimismo, Warren aclaró que la mención de cruzar la frontera estatal no es una táctica de negociación. “No se trata de buscar influencias”, dijo.

Obstáculos financieros y falta de urgencia política

La búsqueda de un nuevo hogar para los Bears ha sido un proceso fluctuante entre Arlington Heights y la zona del Lake en Chicago. Aunque el plan original se centra en un antiguo hipódromo a unos 48 kilómetros del Soldier Field, el equipo requiere apoyo gubernamental para completar el proyecto.

Según informes presentados en septiembre, la franquicia busca 855 millones de dólares en fondos públicos destinados a infraestructura para un estadio capaz de albergar eventos de la magnitud del Super Bowl o el Final Four.

“Hemos dedicado años a intentar construir un nuevo hogar en el condado de Cook, invirtiendo tiempo y recursos considerables en la evaluación de diversos sitios. Racionalmente, nos decidimos por Arlington Heights. Nuestros aficionados merecen un estadio de clase mundial, y nuestros jugadores y entrenadores un recinto que esté a la altura del nivel de campeonato que buscan alcanzar cada día”.

Un cierre de temporada con el futuro en el aire

Este anuncio llega en un momento crítico para el equipo, apenas unos días antes de que Chicago reciba a sus eternos rivales, los Green Bay Packers, en un duelo crucial para los playoffs.

Bajo la dirección del entrenador Ben Johnson en su primera temporada, los Bears (10-4) mantienen una ligera ventaja sobre los Packers (9-4-1) en la división NFC Norte, buscando su primera postemporada desde 2020.

A pesar de los planes de mudanza, Warren enfatizó que el vínculo emocional con la ciudad permanece intacto. “Los Bears han considerado a Chicago su hogar durante más de un siglo. Nuestro compromiso con esta comunidad no cambiará”, aseguró.

Ahora, la posibilidad de dejar el estado de Illinois por primera vez en su historia parece estar más cerca que nunca si no se alcanza un acuerdo sobre la infraestructura necesaria para su ambicioso proyecto de cinco mil millones de dólares.