Avión de esta leyenda de Nascar se estrella en Carolina del Norte y causa varios muertos

Este jueves 18 de diciembre una aeronave vinculada a Greg Biffle, quien es leyenda de Nascar (máxima categoría de stock cars en Estados Unidos, se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte. Según el primer informe de la policía local, el accidente dejó varios muertos y se desconocían cuántos los tribupantes de la aeronave.

Quiénes murieron en el accidente

Aunque, el medio de comunicación Motorsport se hizo eco de una declaración de Garrett Mitchell, a quien lo definió como un “viejo amigo” de Biffle. Este señaló en su cuenta de Facebook que: “Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma, y su hijo Ryder estaban en ese avión... Porque iban de camino a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto”.

Estado de la investigación

El avión, un Cessna Citation propiedad de GB Aviation Leasing LLC (empresa cuya dirección coincide con la residencia de Biffle), tenía como destino el Aeropuerto Internacional Sarasota/Bradenton. Según los registros de FlightAware, la aeronave apenas recorrió 29 millas antes de intentar un aterrizaje de emergencia en el mismo aeropuerto de salida, impactando contra el suelo alrededor de las 10:15 a.m. (hora local).

Tras el incidente, funcionarios de Statesville ofrecieron una breve rueda de prensa para confirmar la cantidad de fallecidos y anunciaron el cierre temporal del aeropuerto. Por el momento, la información oficial es limitada mientras las autoridades competentes investigan las causas para determinar el accidente.

Biffle, de 55 años, ganó 19 carreras de la Copa durante su carrera en Nascar. Su mejor temporada llegó en 2005, cuando terminó segundo detrás de Tony Stewart en la clasificación de puntos. Nascar se disponía nombrarlo entre los mejores 75 mejores pilotos de la historia.