MLB: Orioles de Baltimore detrás de este lanzador dominicano

Orioles de Baltimore es un equipo competitivo que vivió un terremoto durante la campaña 2025 de Grandes Ligas. El equipo perdió ritmo de competición con respecto a sus rivales de división. Para evitar otro golpe inesperado, están reforzándose fuerte y piensan en un dominicano de gran proyección para 2026.

La llegada de Pete Alonso a Orioles responde a una estrategia agresiva para armar un equipo competitivo en 2026. La idea es no perder el pulso con Red Sox, Yankees y Azulejos de Toronto en la División más difícil de Liga Americana. En esa línea, quieren a un lanzador dominicano para potenciar la rotación.

Edward Cabrera es la pieza que necesita la rotación de Baltimore de cara a 2026. La idea es juntarlo con: Dean Kremer, Cade Povich, Trevor Rogers, Brandon Young y Kyle Bradish. Orioles está en conversaciones para adquirir al pelotero mediante cambio con Marlins de Miami, con buenas sensaciones.

¿Por qué Orioles de Baltimore quieren a Edward Cabrera?

Edward Cabrera es un lanzador de 27 años que a penas está en su primer año de arbitraje con un contrato estimado de 3.7 millones. Está controlado hasta 2028 y su desempeño no hace sino aumentar temporada a temporada. Con eso en mente, es un jugador apetecible para muchas franquicias.

La razón para que Orioles se interesen en el dominicano tiene que ver más con no perder ritmo con respecto a Yankees, Red Sox y Azulejos. Cabrera puede ser claramente un tercer abridor en una rotación con: Dean Kremer y Kyle Bradish, garantizando la postemporada para 2026.

Edward en 2025 registró la mejor efectividad de su carrera (3.53) en una campaña que comenzó en lista de lesionados. Además, tuvo 150 ponches en 26 aperturas (137.2 EL), lo que habla bien de su progreso. En un equipo que lo apoye ofensivamente, podría generar tranquilamente entre 12 a 15 victorias.

Números de Edward Cabrera en Grandes Ligas

Edward Cabrera ha tenido 87 aperturas en su carrera de Grandes Ligas. Debutó en 2021 dejando buenas sensaciones en el equipo, de hecho, es parte fundamental de la rotación de Marlins de Miami, pero el eslabón mejor colocado para ser cambiado; eso sí, a donde llegue lo hará pisando fuerte por su gran repertorio.

Números de Cabrera en su carrera:

- 89 juegos, 87 aperturas, 25-29, 4.07 efectividad, 431.2 entradas, 349 hits, 195 carreras limpias, 59 jonrones, 216 boletos, 478 ponches, 1.31 WHIP