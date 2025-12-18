Doble victoria para Samuel Marín: La distancia aumenta en el meeting de Tampa

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Samuel Marín fue uno de los protagonista de la jornada hípica del miércoles en Tampa Bay Downs, al conseguir un doblete que le permite afianzarse en el liderato del meeting que recién comenzó.

La programación, compuesta por nueve carreras que iniciaron al mediodía, destacó por el desempeño de los jinetes criollos. Marín, el campeón de la temporada anterior, cumplió con siete compromisos y celebró dos triunfos que ratifican su excelente momento.

Doble Triunfo y Cifras Ascendentes: Estados Unidos Tampa Bay Downs

La primera victoria de Marín llegó en la sexta carrera, un Allowance de $55.500 sobre 1.600 metros. El venezolano condujo al castaño de cuatro años Wrigleyville, que se impuso con un tiempo final de 1:37.58. El ejemplar repartió $3.60 a ganador, $2.40 a place y $2.10 a show.

Posteriormente, en la octava competencia, Marín reafirmó su casta. Llevó al castaño Blaze Of Color, entrenado por José Castro, a la victoria en un Starter Optional Claiming de $28.000. El tiempo registrado para los 1.636 metros en arena fue de 1:40.96, con un dividendo de $7.00 a ganador.

Líder Indiscutible del Meeting: Jinete

Gracias a este par de conquistas, Samuel Marín se distancia en el meeting actual de Tampa Bay Downs, una temporada que comenzó en noviembre y concluirá en mayo de 2026. El jinete suma ya 21 triunfos, una cifra que lo coloca cómodamente en el primer lugar de la estadística.

La tabla de jinetes que incluyen varios criollos en Tampa Bay Downs muestra el dominio de Marín:

1° Samuel Marín: 21 triunfos

2° Sonny León: 9 triunfos

3° Cipriano Gil: 8 triunfos

4° Pablo Morales: 7 triunfos

5° José Ferrer: 6 triunfos

Cifra Histórica para el Jinete

Marín no solo lidera la estadística local, sino que sus victorias tienen un significado especial a nivel personal. Con estos triunfos, el crack alcanza las 211 victorias en el año y la cifra de 412 triunfos de por vida. Con ello, el criollo supera con holgura su desempeño de la temporada 2024, cuando logró 104 triunfos en el año.