MLB: ¿Cuáles son los mejores segundas bases que podrían cambiar de equipo?

El mercado de cambios de las Grandes Ligas está tomando un protagonismo interesante en la temporada invernal. Hay muchos peloteros involucrados en posibles movimientos; pero hay un especial interés en los segundas bases, con énfasis en aquellos de nivel All-Star.
Estos son los segundas bases involucrados en cambios para la temporada baja 2026: Ketel Marte, Jazz Chisholm Jr, Jeff McNeil, Brendan Donovan, Brandon Lowe y Jake Cronenworth. Todos con un desempeño importante en sus respectivos equipos a nivel ofensivo y defensivo.
La segunda base ha tomado una notoriedad importante: exige rango defensivo, lectura de juego y producción ofensiva sostenida. En esa línea, varios clubes ven a estos jugadores como pilares para sus equipos; en algunos casos para reconstruir el lineup o para darle dinamismo.
Números de los seis segundas bases en la temporada 2025 de Grandes Ligas
Hay que destacar a Jazz Chisholm Jr por encima de Ketel Marte, Jeff McNeil, Brendan Donovan, Brandon Lowe y Jake Cronenworth. El pelotero de los Yankees de Nueva York tuvo un 2025 superlativo; alcanzó el 30-30 y logró ser pieza fundamental para llevar al equipo hasta la postemporada.
El resto de jugadores tuvieron un gran año, con altibajos, pero siendo determinantes en sus equipos para generar carreras. Cada uno ofrece un tipo distinto de valor: poder, contacto, defensa o versatilidad. En ese contexto, su valoración está siendo importante en las conversaciones de cambio.
Jazz Chisholm Jr interesa a: Gigantes, Marineros y Piratas
Números: 462 turnos, 75 anotadas, 122 hits, 31 jonrones, 80 impulsadas, 31 bases robadas, .242 promedio, .813 OPS
Ketel Marte interesa a: Red Sox, Azulejos, Marineros, Tigres, Rays, Piratas, Phillies, Rojos
Números: 480 turnos, 87 anotadas, 136 hits, 28 jonrones, 72 impulsadas, 4 bases robadas, .283 promedio, .893 OPS
Jeff McNeil interesa a: Reales, Piratas, Padres, Angels, Marineros
Números: 399 turnos, 42 anotadas, 97 hits, 12 jonrones, 54 impulsadas, 3 bases robadas, .243 promedio, .746 OPS
Brendan Donovan interesa a: Marineros, Gigantes, Reales, Guardianes, Yankees, Dodgers, Piratas, Astros
Números: 460 turnos, 64 anotadas, 132 hits, 10 jonrones, 50 impulsadas, 3 bases robadas, .287 promedio, .775 OPS
Brandon Lowe interesa a: Piratas y Rojos
Números: 507 turnos, 79 anotadas, 130 hits, 31 jonrones, 83 impulsadas, 3 bases robadas, .256 promedio, .784 OPS
Jake Cronenworth interesa a: Red Sox, Piratas, Gigantes, Marineros
Números: 419 turnos, 61 anotadas, 103 hits, 11 jonrones, 59 impulsadas, 3 bases robadas, .246 promedio, .744 OPS