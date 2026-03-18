Champions League: Robert Lewandowski superó a Messi y Cristiano en este renglón

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El FC Barcelona salió al Spotify Camp Nou con mano de hierro y propinó una goleada al Newcastle (7-2), en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League. En ese recorrido de goles apareció uno de sus eternos artilleros: Robert Lewandowski.

El polaco se despachó nada más y nada menos que con un doblete en el partido (al 56' y 61') y recobró viejas sensaciones de sus mejores tiempos en esta competición.

La primera diana la firmó con un cabezazo, después del cobro de un tiro de esquina, para el quinto tanto de los suyos. Posteriormente, el ariete agradeció un gran pase de Lamine Yamal, que lo dejó mano a mano con el guardameta Aaron Ramsdale, al que le definió cruzado con un derechazo.

Robert Lewandowski superó a Messi y Cristiano en este apartado

La actuación del atacante no se quedó solo en el aporte ofensivo que dio a sus compañeros en esta importante victoria, sino que también quedará registrada por el récord que sumó a su palmarés.

Justamente, una estadística que cobra valor al saber que superó a dos históricos del fútbol y la competición como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Lo hizo como el futbolista que ha podido marcar a más equipos en Liga de Campeones.

El polaco ha visto redes contrarias ante 41 clubes, dejando atrás la cifra de 40 del argentino y las 38 que pudo sumar el portugués. A su vez, este dato tiene más relieve cuando se refiere a que estos tres son los que tienen más goles en la historia del torneo.

Por ejemplo, Cristiano Ronaldo lidera el renglón con 140 tantos, seguido de los 129 que convirtió Lionel Messi, para llegar a los 109 del propio Robert Lewandowski.