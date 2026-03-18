Champions League: El Barcelona golea y espera su rival en cuartos de final

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El FC Barcelona ha sellado su billete a los cuartos de final de la UEFA Champions League tras una exhibición ofensiva que desmanteló la resistencia del Newcastle United.

Lo que comenzó como un duelo de poder a poder en la primera mitad, terminó en una auténtica fiesta azulgrana con un contundente 7-2 (8-3 global).

El equipo de Hansi Flick demostró que el ADN europeo ha vuelto a Cataluña. Tras el empate agónico en la ida, el Barça no dejó lugar a dudas y, apoyado en una pegada demoledora, superó a unas "Urracas" que solo aguantaron el ritmo durante los primeros 45 minutos.

Primer tiempo de locura

El inicio del encuentro fue un intercambio de golpes frenético que mantuvo a la grada en vilo. Raphinha abrió la lata temprano, confirmando su idilio con el gol, pero el Newcastle respondió rápido mediante Elanga, quien aprovechó un desajuste defensivo para el 1-1.

Más adelante, Marc Bernal volvió a adelantar a los culés y el atacante sueco del equipo inglés, firmó su doblete personal para igualar nuevamente (2-2).

Cuando parecía que el descanso llegaría con tablas, un penal claro sobre Raphinha en la última acción del primer tiempo permitió a Lamine Yamal anotar desde los once metros.

Sentencia y exhibición culé

Tras el paso por vestuarios, el Barcelona ajustó piezas y salió decidido a no dar concesiones. La seguridad defensiva permitió que los atacantes jugaran con total libertad.

Robert Lewandowski apareció cuando más se le necesitaba. Con un doblete marca de la casa, estiró la ventaja y hundió las esperanzas de remontada inglesa. Mientras que, Fermín López, con un tanto y Raphinha tras un error aumentaron la goleada.

Con esta victoria, los culés esperan rival en los cuartos de final. El camino a la final de Múnich se definirá ante el ganador de la llave entre el Atlético de Madrid y el Tottenham.

Alineación del Barcelona

Alineación del Newcastle