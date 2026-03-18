Champions League: Lamine Yamal ejecutó esta gran definición de penal

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El FC Barcelona jugó una auténtica batalla campal en el primer tiempo de la vuelta de los octavos de final contra el Newcastle. Fue un primer tramo de hasta cinco goles en el Spotify Camp Nou y que cerró con la aparición de Lamine Yamal.

La joven estrella culé firmó su diana en el epilogo de la primera parte, en el minuto 45+7, después de que a Raphinha le hayan cometido una falta dentro del área, que dio la oportunidad a los blaugranas.

Lamine optó por definir cruzado ante el guardameta Aaron Ramsdale, que le adivinó el lado del tiro, pero al que no pudo llegar por lo bien acomodado del mismo. Este vino a ser el quinto tanto del delantero culé en esta edición de la Liga de Campeones en ocho partidos que ha disputado, en el que también suma tres asistencias.

Por su parte, este gol viene como anillo al dedo para los blaugranas, que están buscando sellar su pase a los cuartos de final, con un global favorable de 4-3, tras el empate 1-1 en la ida.