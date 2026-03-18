Champions League

Champions League: Raphinha marcó este golazo ante Newcastle

Este vino a ser el segundo tanto de Raphinha culé en esta edición de la Liga de Campeones en seis partidos que ha disputado

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Meridiano

Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 02:02 pm
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El FC Barcelona regresó a la acción en la Champions League este miércoles 18 de marzo, en medio de su duelo de vuelta en los octavos de final contra el Newcastle. Por lo pronto, el compromiso ya sonríe a los culés, tras irse arriba en el marcador con tanto de Raphinha.

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El brasilero abrió el resultado y las celebraciones en el Spotify Camp Nou al minuto 5' de las acciones, después de finalizar un contragolpe de los suyos, que antecedió un pase de Fermín López.

Este vino a ser el segundo tanto del delantero culé en esta edición de la Liga de Campeones en seis partidos que ha disputado, aunque en este curso no tiene asistencias en el certamen.

Por su parte, este gol viene como anillo al dedo para los blaugranas, que están buscando sellar su pase a los cuartos de final, con un global favorable de 2-1, tras el empate 1-1 en la ida.

 

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