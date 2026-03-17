¿Cerca del retiro? Hansi Flick sorprende en la previa de la Champions

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En la previa de un duelo crucial de octavos de final ante el Newcastle United, el ambiente en el FC Barcelona se ha visto sacudido por unas declaraciones inesperadas de su técnico, Hansi Flick.

Pese a que el club trabaja en asegurar su continuidad, el alemán ha dejado entrever que su etapa en los banquillos podría estar acercándose a su capítulo final.

"Será mi último trabajo"

El ex Bayern Múnich sorprendió a la prensa al hablar con una honestidad inusual sobre su vida personal y su carrera profesional. Aunque reafirmó su felicidad en el club catalán, sus palabras sugieren que no visualiza un futuro a largo plazo en otro equipo.

"Creo que está claro que me gusta trabajar aquí, pero también valoro mi independencia... No pienso en irme a otro lugar. Será mi último trabajo y eso me alegra", confesó el técnico.

Laporta trabaja en su renovación

A pesar de que el presidente Joan Laporta tiene la esperanza de extender el vínculo de Hansi Flick hasta 2028 (una temporada más de lo pactado el año pasado), el entrenador prefiere echar el freno de mano.

El alemán renovó el año pasado hasta 2027, prefiriendo compromisos que no hipotequen su libertad. "Estoy muy contento aquí, pero debo hablar con mi familia. Hay tiempo para hablar de todo esto".

Además, insistió en que el club se juega el futuro en el partido de vuelta de la Champions y que no es el momento de desviar la atención hacia los despachos. El Barcelona empató en la ida (1-1) y espera poder sellar el pase a cuartos de final frente a su afición en el Spotify Camp Nou.