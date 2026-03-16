Barcelona toma una decisión con Hansi Flick tras la victoria de Laporta

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Días muy movidos en Barcelona, tras la victoria electoral de Joan Laporta como presidente del club y las horas previas a la vuelta de la serie de los octavos de final en la Champions League ante Newscastle. Ahora bien, ni todo esto termina con una misión: la continuidad de Hansi Flick.

Según el diario Sport, la renovación del contrato del DT alemán es "una de las tareas pendientes de esta directiva", en un contexto en el que Flick parece predispuesto a dar el visto bueno.

En el pasado reciente el alemán ha dejado caer la idea de su deseo de ir renovando año a año y sin ataduras en periodos largos, a su vez, sin prisas en ese camino.

Con 61 años de edad sus ideas parecen claras y ha dicho en varios momentos que no tiene la intención de extender demasiado su carrera en los banquillos, dado que tiene el plan de disfrutar a pleno su vida familiar y el tiempo con sus nietos.

Barcelona ya trabaja en la renovación de Hansi Flick

El periodista Carlos Monfort, del diario Sport, apuntó que la actual junta directiva tenía como plan esperar a las elecciones para encarar el reto de esa renovación.

"Con el nuevo mandato de Laporta ya confirmado y el proceso electoral resuelto, el club ha empezado a moverse para abordar uno de los temas clave del proyecto deportivo. De hecho, según ha podido saber Diario Sport, Deco y el agente del teutón, Pini Zahavi, se reunieron el pasado sábado en Barcelona en un encuentro informal para hablar de la situación de Flick, cuyo contrato con el club termina en junio de 2027", cita la nota de Monfort.

En la que agregó: "Entre ambos existe una relación cercana desde hace tiempo y aprovecharon la ocasión para comentar distintos temas relacionados con el futuro del entrenador".

Por los momentos, Hansi Flick está centrado en el partido de vuelta de Champions League contra Newcastle, una serie que se completará este miércoles 18 de marzo en el Camp Nou, con el 1-1 en el global.