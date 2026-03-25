MLB: Estos son los líderes de los entrenamientos primaverales 2026

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El entrenamiento de primavera de la MLB 2026 dejó actuaciones que no pasaron desapercibidas dentro del terreno de juego. Varios jugadores aprovecharon el escenario para demostrar su talento y posicionarse como piezas clave rumbo a la temporada regular.

Entre batazos poderosos, dominio desde el montículo y consistencia ofensiva, estos nombres marcaron la pauta en la pretemporada y con esto, tienen altas expectativas por cumplir a lo largo de la ronda regular.

Uno de los datos más llamativos fue el poder al bate compartido por Tyler Langeliers, Matt McLain y Jake Bauers, quienes lideraron en cuadrangulares con siete cada uno. Este tridente ofensivo dejó claro que llega en gran forma, enviando un mensaje contundente a sus rivales.

Spring Training – 2026

En cuanto a producción ofensiva, el dominicano Teoscar Hernández destacó al encabezar las carreras impulsadas con 21, mostrando una capacidad constante para responder en momentos clave.

Sin embargo, el nombre que más brilló fue nuevamente el de Matt McLain de los Rojos de Cincinnati, quien dominó múltiples categorías: promedio de bateo (.509), porcentaje de embasado (.559) y OPS (1.540). Su rendimiento lo posiciona como uno de los jugadores más en forma de toda la liga en esta etapa.

Del otro lado, desde el montículo también hubo actuaciones sobresalientes. Will Warren lideró en entradas lanzadas (25.1) y WHIP (0.63), reflejando consistencia y control.

Por su parte, Cole Sands Abel encabezó los ponches con 27, mientras que Framber Valdez registró una impresionante efectividad de 0.98, confirmando su dominio en la lomita.

Otro nombre a seguir es Robbie Ray con los Gigantes de San Francisco, quien limitó a los bateadores rivales a un promedio de apenas .115, consolidándose como uno de los lanzadores más difíciles de enfrentar en este periodo.

Finalmente, el Spring Training no define campeonatos, pero sí revela tendencias y lo que puede pasar en el futuro cercano en lo que será otra gran temporada en el mejor béisbol del mundo.