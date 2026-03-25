MLB: Venezuela se mantiene como el rey de la receptoría en el Opening Day de 2026

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Luego de muchos años siendo una fábrica de campocortos de élite, Venezuela ha mutado. En los últimos años en las Grandes Ligas, la receptoría ha sido la nueva posición que dominan los criollos, y la temporada 2026 de la Gran Carpa no será la excepción a esta norma.

La acción de la campaña 2026 del mejor beisbol del mundo inicia este miércoles 25 de marzo, con el duelo entre Yankees de Nueva York y Gigantes de San Francisco. Un día después, empezará la acción a gran escala, con 11 compromisos a jugarse este 26 de marzo.

Desde bien temprano, Venezuela demostrará nuevamente que es la principal fábrica internacional de catchers en el beisbol estadounidense. De hecho, son más de 10 los caretas criollos que iniciarán la temporada en el roster de Grandes Ligas de varias organizaciones, para formar una muy buena y talentosa camada.

Gran presencia de receptores criollos en el Opening Day

Y es que, en efecto, serán 12 los receptores venezolanos que estarán presentes en el roster de Opening Day. De estos 12, se esperan que ocho sean titulares en la receptoría; otros tres se perfilan para ser suplentes y uno de ellos podría estar en el lineup como bateador designado.

La lista de catchers venezolanos que estarán para el día inaugural del beisbol de las Grandes Ligas es la siguiente: