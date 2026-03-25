José Ramírez: A las puertas del club 300-300 en la MLB

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El cronómetro de la historia ha comenzado a correr para José Ramírez. El estelar tercera base de los Cleveland Guardians no solo es el rostro de su franquicia, sino que en este 2026 se encuentra ante la posibilidad de sellar un pasaporte directo hacia la inmortalidad estadística. Con un acumulado de 285 cuadrangulares y 287 bases robadas, está a solo 15 vuelacercas y 13 estafas de la mítica frontera del 300-300.

Un club de acceso restringido

Lograr el 300-300 no es simplemente una cuestión de longevidad; es la prueba máxima de versatilidad, combinando el poder puro con la velocidad en las almohadillas. De alcanzar la meta este año, Ramírez se convertiría en el noveno integrante de un grupo que hoy solo cuenta con ocho nombres:

Barry Bonds

Willie Mays

Alex Rodríguez

Andre Dawson

Carlos Beltrán

Bobby Bonds

Reggie Sanders

Steve Finley

El segundo heredero dominicano

Para la República Dominicana, el hito tendría un sabor especial. José Ramírez está en camino a ser apenas el segundo jugador nacido en Quisqueya en lograr esta combinación, uniéndose al histórico Alex Rodríguez, quien terminó su carrera con 696 jonrones y 329 bases robadas.

Aunque otros dominicanos han brillado por su poder o su velocidad, la consistencia de Ramírez para mantener ambos registros a un nivel de élite durante más de una década lo separa del resto.

El ritmo de la hazaña

Si analizamos sus promedios recientes, la meta parece no solo alcanzable, sino probable para esta misma campaña. Ramírez viene de una temporada 2025 sobresaliente donde conectó 30 jonrones y alcanzó un tope personal de 44 bases robadas, demostrando que, a sus 33 años, sus piernas siguen siendo tan peligrosas como su bate.

Con los Guardians proyectados para pelear en la División Central de la Liga Americana, cada jonrón y cada base robada de Ramírez no solo acercará a su equipo a la postemporada, sino que lo elevará a un estrato donde solo habitan los jugadores más completos que han pisado un diamante.