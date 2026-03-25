MLB: ¿Podrá Shohei Ohtani ganar el Cy Young en 2026?

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Shohei Ohtani es uno de los peloteros más impresionantes de los últimos años en Grandes Ligas. Llega a la temporada 2026 con títulos de Serie Mundial, MVP, Bate de Plata, entre otras cosas, pero ¿Podrá ganar el premio Cy Young con Dodgers de Los Ángeles esta temporada?

Ohtani posee herramientas para convertirse en el mejor lanzador de Liga Nacional. Luego de un Spring Training con 15 ponches en 8.1 entradas demostró que puede dominar rivales con facilidad. Por brazo y talento el japonés estará en la conversación para el Cy Young.

Sin embargo, para garantizar estar en la lista final, deberá mantener una eficiencia histórica que compense su volumen de entradas. Shohei parte como el 5to abridor en Dodgers, donde lanzará y bateará (generando fatiga); pero el factor Blake Snell lesionado, también será clave.

El japonés proyecta 25 aperturas, donde deberá lograr: 200+ ponches, 2.00 de ERA o menos y al menos 15 victorias. Esto para tener argumentos y pelear con Skenes, Sánchez o Yamamoto por el premio. De lograrlo sería una hazaña sin precedentes en la historia de la liga.

El plan de Dodgers con Shohei Ohtani para 2026

Shohei Ohtani no es solo la cara de Dodgers de Los Ángeles, es su valor más importante en Grandes Ligas. Mantenerlo sano es fundamental para las aspiraciones del equipo. En esa línea, parte como 5to en una rotación con: Yamamoto, Glasnow, Sasaki y Sheehan.

Ser 5to en la rotación le va a restar estadísticas para lograr el premio Cy Young. No es un secreto, además el eventual regreso de Blake Snell tras su recuperación en el hombro izquierdo lo llevará a ser el 6to hombre. Esto bajará aún más su tiempo en el montículo durante 2026.

La organización de Los Ángeles es clara con su plan: complacer a Ohtani con lanzar, pero limitarlo lo más posible para que explote donde lo necesitan, en la caja de bateo. Esta situación no va a cambiar y el japonés entiende que hay compañeros que pueden explotar como pitcher.

Sin embargo, no hay ninguno que pueda tener una campaña de 40-40 como Shohei. En ese contexto, el japonés no va a pelear, no va a discutir, ni va a exigir tiempo en el montículo. Está todo calculado, para que pueda llegar a octubre y ser clave en la postemporada.

Proyección de Shohei Ohtani como lanzador y bateador en 2026

La proyección de pitcheo más completa la da Fangraphs - Steamer con un registro que habla muy claro sobre su carga de trabajo en el montículo. Donde se observa el poco tiempo de juego, pero lleno de buenos resultados para complacer al japonés.

- Shohei pitcher: 23 juegos, 23 aperturas, 9-6, 3.46 ERA, 117.0 entradas, 98 hits, 45 carreras limpias, 15 jonrones, 36 boletos, 136 ponches, 1.15 WHIP

La proyección ofensiva de Baseball-Reference es bastante contundente con el desempeño del japonés de cara al 2026. No habrá un 40-40 para los especialistas en estadísticas, pero si contará con un desempeño para ser importante a nivel ofensivo.

- Ohtani Designado: 543 turnos, 113 anotadas, 157 hits, 27 dobles, 6 triples, 44 jonrones, 97 impulsadas, 27 bases robadas, 83 boletos, .289 PRO, .990 OPS