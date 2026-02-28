Blake Snell se perderá el Día Inaugural: Incertidumbre en la rotación de Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Los actuales campeones de la Serie Mundial tendrán que esperar un poco más para ver a su rotación completa. Los Dodgers de Los Ángeles confirmaron que no esperan contar con el zurdo Blake Snell, dos veces ganador del premio Cy Young, para el Día Inaugural, mientras el lanzador continúa su proceso de rehabilitación por una persistente lesión en el hombro.

El proceso de recuperación de un as

A pesar de la noticia, el panorama no es del todo desalentador. El mánager de la novena angelina, Dave Roberts, informó este viernes que Snell ya ha comenzado a realizar sesiones de lanzamientos en terreno plano. Aunque todavía no ha recibido el visto bueno para subir al montículo, el progreso es constante.

"Está avanzando, pero no queremos apresurar las cosas. Lo más importante es que esté sano para el tramo largo de la temporada", comentó Roberts ante los medios.

El peso de la ausencia de Snell

La baja de Snell para el inicio de la campaña es significativa, considerando su impacto en el éxito reciente de la organización. Durante la temporada regular de 2025, el zurdo estuvo limitado a solo 11 juegos, donde dejó una sólida efectividad de 2.35.

Sin embargo, su verdadero valor brilló en la postemporada: con una marca de 3-2 en seis aperturas, fue una pieza fundamental para que los Dodgers lograran el bicampeonato de la Serie Mundial, reafirmando su estatus como uno de los lanzadores más dominantes en momentos de presión.

Yamamoto y el Clásico Mundial de Béisbol

Mientras Snell trabaja en su regreso, el resto de la rotación sigue afinando detalles en la pretemporada. En su más reciente actuación contra los Gigantes de San Francisco, el derecho Yoshinobu Yamamoto tuvo una salida de contrastes. El japonés permitió:

2 carreras

5 hits

5 ponches en tres entradas de labor.

Este fue uno de los últimos vistazos que tendrán los aficionados de los Dodgers sobre Yamamoto antes de que se ausente del campamento. El lanzador viajará próximamente a Japón para unirse a su selección nacional para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde compartirá vestidor con su compañero de equipo y superestrella, Shohei Ohtani.

La partida de sus dos figuras japonesas al torneo internacional, sumada a la baja temporal de Snell, pondrá a prueba la profundidad del pitcheo de los Dodgers en las primeras semanas de la temporada.