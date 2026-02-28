Baloncesto Internacional

Venezuela tuvo dos debutantes de altura en los Clasificatorios FIBA 2027

La selección nacional de baloncesto sigue apostando por los más jóvenes

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 08:54 pm
Venezuela tuvo dos debutantes de altura en los Clasificatorios FIBA 2027
Foto: FIBA
Suscríbete a nuestros canales

La Selección Venezolana de Baloncesto volvió a la acción durante este viernes, en lo que fue su primer careo de la Segunda Ventana de los Clasificatorios FIBA 2027. Más allá de la derrota 94 a 84 ante Brasil, uno de los puntos más positivos fue el debut de dos promesas del tabloncillo.

NOTAS RELACIONADAS

Talento y futuro para la Vinotinto de las Alturas

Las figuras en cuestión fueron Edson Tovar y Jesús Centeno, quienes se convirtieron en los debutantes 247 y 248, respectivamente, en la historia del combinado nacional.

El coach Francisco Segura no dudó en darle la oportunidad a Tovar para demostrarse en el mismo primer cuarto, y para fortuna del colectivo no desentonó en ningún momento. Incluso, cabe resaltar que se encargó de inyectarle más picante al juego y de motivar a sus compañeros con sus actuaciones.

 

El base, en esta primera cita con la Selección de Venezuela, estuvo poco más de 19 minutos en cancha y colaboró con 11 puntos. Además, acertó tres de cuatro triples, ganó cuatro rebotes, dio tres asistencias y robó dos balones.

Por su parte, Centeno solo tuvo dos minutos de acción y cometió un foul personal. Su poca actividad se debió a que la situación de juego ameritaba otras estrategias para el seleccionado venezolano. Sin embargo, se espera que contra Chile, el próximo lunes 2 de marzo, tenga un poco más de continuidad.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Inter Miami México
Viernes 27 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?