Venezuela tuvo dos debutantes de altura en los Clasificatorios FIBA 2027

La Selección Venezolana de Baloncesto volvió a la acción durante este viernes, en lo que fue su primer careo de la Segunda Ventana de los Clasificatorios FIBA 2027. Más allá de la derrota 94 a 84 ante Brasil, uno de los puntos más positivos fue el debut de dos promesas del tabloncillo.

Talento y futuro para la Vinotinto de las Alturas

Las figuras en cuestión fueron Edson Tovar y Jesús Centeno, quienes se convirtieron en los debutantes 247 y 248, respectivamente, en la historia del combinado nacional.

El coach Francisco Segura no dudó en darle la oportunidad a Tovar para demostrarse en el mismo primer cuarto, y para fortuna del colectivo no desentonó en ningún momento. Incluso, cabe resaltar que se encargó de inyectarle más picante al juego y de motivar a sus compañeros con sus actuaciones.

El base, en esta primera cita con la Selección de Venezuela, estuvo poco más de 19 minutos en cancha y colaboró con 11 puntos. Además, acertó tres de cuatro triples, ganó cuatro rebotes, dio tres asistencias y robó dos balones.

Por su parte, Centeno solo tuvo dos minutos de acción y cometió un foul personal. Su poca actividad se debió a que la situación de juego ameritaba otras estrategias para el seleccionado venezolano. Sin embargo, se espera que contra Chile, el próximo lunes 2 de marzo, tenga un poco más de continuidad.