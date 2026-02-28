Así quedó una avioneta tras aterrizaje de emergencia en Maiquetía

Suscríbete a nuestros canales

Los servicios de emergencia del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía activaron los protocolos de seguridad este viernes 27 de febrero tras el aterrizaje forzoso de una aeronave, el suceos dejó como saldo a seis personas con lesiones debido al impacto.

Qué pasí con la avioneta

La avioneta Beechcraft A100 King Air, identificada con la matrícula YV1306 presentó una falla mecánica en el tren de aterrizaje, lo que obligó al piloto a maniobrar de forma forzosa al momento de tocar pista.

Tras declararse la emergencia en vuelo, el cuerpo de Bomberos Aeronáuticos y personal de la Dirección de Operaciones del aeropuerto se desplegaron en pista para asistir a los ocupantes. Gracias a la rápida intervención de los equipos de respuesta, los seis heridos fueron estabilizados en el sitio y posteriormente trasladados a centros de salud de la zona para una evaluación exhaustiva.

Autoridades comenzaron investigación del accidente

Personal de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) y funcionarios del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) se presentaron en el lugar de los hechos para iniciar la recolección de pruebas y analizar las cajas negras de la aeronave. El objetivo es esclarecer si el incidente fue provocado por una falla mecánica, condiciones meteorológicas o factores operativos.

Operaciones siguen con normalidad

La administración del aeropuerto informó que, tras las maniobras de limpieza de pista y remoción de la aeronave, las operaciones de despegue y aterrizaje se mantienen bajo normalidad. Se recomienda a los pasajeros verificar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas ante posibles retrasos menores derivados del protocolo de seguridad inicial.