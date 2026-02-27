Autumn Glow va por la gloria: busca mantener su invicto e igualar el récord legendario de Black Caviar

Suscríbete a nuestros canales

La australiana Autumn Glow, hija The Autumn Sun, estará este sábado en el hipódromo de Randwick, ubicado en Sidney, Australia, con la intención de buscar la décima victoria en calidad de invicta en el Verry Elleegant Stakes (G1) en distancia de 1,600 metros.

Autumn Glow, contará con la monta del jinete Mejor del Mundo según Longines Awards, James McDonald, quien estará sobre el lomo de esta corredora donde buscará emular a Black Caviar, si puede ganar su décima carrera este fin de semana.

Un récord a la vista en Australia

Autumn Glow, invicta de cuatro años es entrenada por Chris Waller, que ha logrado victorias por amplio margen y superando a las mejores del país, en cada una de sus presentaciones.

La ganadora del Epsom Handicap (G1) y del Golden Eagle, el pasado año, Autumn Glow regresó para ganar el Apollo Stakes (G2) el 14 de febrero con un triunfo dominante por 2 3/4 de largo sobre su compañera de cuadra Aeliana.

Autumn Glow es la favorita para extender su racha a 10 el sábado en calidad de invicta, ante su enemiga principal, Joe Pride y Sir Delius, un hijo de Frankel, doble goleador del grupo 1, entre ellas el Underwood Stakes (G1) y Turnbull Stakes (G1), llega con un segundo puesto en Chelmsford Stakes (G2).