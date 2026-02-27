WBC: Omar López confirma el orden de los jardineros para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Desde que se dio a conocer el roster de la Selección de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, muchas personas comenzaron a armar el posible lineup para afrontar el torneo. Si bien el infield será el verdadero "dolor de cabeza" del manager Omar López, hasta no hace mucho la distribución de los jardines tampoco era muy clara.

Jardineros de primer nivel

Independientemente del orden que tengan al momento de batear, Ronald Acuña Jr., Wilyer Abreu y Jackson Chourio tienen garantizada su presencia en el equipo titular. El único detalle pasaba por dónde iba a jugar cada uno, ya que la versatilidad de los tres les permite defender cualquier zona de las praderas.

En una reciente entrevista con el periodista Fernando Arreaza, para One Baseball Network, el manager Omar López confirmó el orden de los jardineros para el Clásico Mundial, y además señaló que ha venido trabajando de la mano de los respectivos managers para que ayuden a preparar a los peloteros para la cita mundialista.

"He conversado con managers, con agentes, con gerentes, y me preguntaron dónde iban a jugar; no dónde ellos querían, sino dónde los iba a poner yo a jugar para ellos ayudarme a prepararlos en el Spring Training con miras al Clásico Mundial", señaló el estratega venezolano.

Luego complementó: "Le manifesté a Alex Cora que tenemos a Wilyer (Abreu) en el jardín izquierdo, en el central a (Jackson) Chourio, y en el derecho a Ronald Acuña Jr.".

Es así como Acuña y Chourio se mantienen en las mismas posiciones con las que han jugado en sus respectivos equipos de MLB. Por su parte, Abreu deberá movilizarse del jardín derecho al izquierdo, algo que también pudiera sucederle con las Medias Rojas de Boston en esta temporada 2026.