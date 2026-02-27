Apuéstale a esta carrera en MeridianoBet

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Valencia será escenario una vez más de la tarde de competiciones este sábado 28 de febrero de 2026. Para esta jornada se esperan ocho carreras a las cuales puedes apostarle y sellar tu ticket del 5y6 en MeridianoBet.

A uno de los encuentros a los que puedes apostarle es la sexta carrera, cuarta válida de la tarde en las cuales competirán once yeguas de 3 y más años para lograr conquistar la victoria.

En una distancia de 1.100 metros se encontrarán Miss Friend (1), Pluma Blanca (2), Natalia Princess (3), Valle del Mar (4), Another Legacy (5), Tia Felipa (6), Rochy (7), Go Nany Go (8), Sweet Genesis (9), Lady Pianist (10) y Enchanted Moon (11). La favorita de MeridianoBet en esta oportunidad es la 11; puedes tomarla en cuenta para tu apuesta.

Si te apasiona el hipismo nacional, te invitamos a ingresar en MeridianoBet para realizar tus jugadas. Además, puedes demostrar tus conocimientos en las mejores competiciones internacionales y participar en la polla hípica que mejor paga del mercado.

Para obtener más datos y los mejores pronósticos de la jornada, síguenos en Instagram como @mbetnet, donde encontrarás todo lo necesario para jugar, ganar y cobrar seguro.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González