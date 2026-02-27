Fórmula 1: Cadillac de "Checo" Pérez y Bottas llevará el nombre de este campeón del mundo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y los equipos ya empezaron a trasladarse hacia la ciudad de Melbourne para el Gran Premio de Australia, primera de 24 carreras de la campaña 2026 que tendrá varios cambios, entre ellos un nuevo equipo.

Para este año la grilla sufrió la expansión a 22 participantes, cantidad que no se veía desde la temporada 2016. Los dos pilotos que volverán dos viejos conocidos con nuevos colores. Hablamos del mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, quienes debutarán con la escudería Cadillac.

Cómo se llamará el carro de Cadillac

En la víspera de la primera carrera del año, Cadillac decidió bautizar su primer monoplaza, el MC-26, con el nombre de uno de los campeones de mundo de la Fórmula 1 que impulsó el proyecto de armar a la alineación.

Cadillac informó en sus plataformas digitales que el carro se llamará Mario Andretti MC-26, en honor al primer y único estadounidense que logró convertirse campeón del mundo de la F1 en el año de 1978 con el equipo Lotus

"Nombrar nuestro primer chasis MAC-26 refleja el espíritu que Mario llevó a la Fórmula 1 y la creencia de que un equipo estadounidense pertenece a este escenario. Su historia encarna el sueño americano e inspira la forma en que abordamos la construcción de este equipo cada día".

Andretti compitió en la Fórmula 1 en dos periodos: 1968-1972 y 1974-1982, corrió un total de 131 Grandes Premios, logró 12 victorias, 19 podios, 18 poles position y 10 vueltas rápidas. A su palmarés se le suma tres triunfos en las 12 Horas de Sebring (1967, 1970, 1972) y una las 24 Horas de Daytona en 1972.

Números de los piltos de Cadillac

Para este primer año la escudería se trajo a dos experimentados pilotos que se quedaron sin una butaca durante la temporada 2025, así que ambos llegan descansados y con ganas de demostrar, ya que estuvieron varios años como escuderos de dos grandes campeones.

Pérez llega a Cadillac con 285 Grandes Premios, debuto en la F1 en el año 2011 y hasta la fecha logró seis victorias, tres pole position y se subió 39 veces al podio.

Mientras que su compañero de alineación, Botta, llega con 247 carreras en su trayectoria en la F1, 10 victorias, 67 podio y 20 poles. La primera carrera de la temporada será en Australia el día 8 de marzo a las 12 am hora de Venezuela.