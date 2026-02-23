Fórmula 1

Fórmula 1: Lewis Hamilton y su confesión más personal en 2026

El piloto británico tras un difícil 2025, rompe su silencio tras los tests de Bahrein para asegurar que está listo para la temporada

Jeferson Palacin
Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 01:03 pm
Lewis Hamilton - Ferrari - AP Photo/Altaf Qadri
Lewis Hamilton sacudió el mundo motor con una revelación honesta sobre su estado mental. Tras finalizar las pruebas en Sakhir, confesó haber "olvidado quién era" durante su primera temporada con Ferrari. Ahora esta renovado para afrontar el mundial 2026 de la Fórmula 1.

El siete veces campeón destacó el esfuerzo de Ferrari por construir el nuevo monoplaza bajo el reglamento actual. Hamilton describió el proceso del SF-26 como la parte más fascinante de su trabajo. El equipo logró solucionar problemas mecánicos clave para un año exitoso.

Lewis se mostró resiliente y claro con los aficionados: "Soy increíblemente afortunado. Estoy renovado y con energías nuevas. No me voy a ninguna parte. Por un momento olvidé quién era, pero gracias a ustedes no volverán a ver esa mentalidad. Va a ser una temporada increíble".

¿Qué esperar de Ferrari para la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Lewis Hamilton tuvo un pésimo 2025, pero se le vio muy cómodo con el Ferrari SF-26 en la pretemporada de la Fórmula 1. El equipo rodó bastante en los test de Barcelona y Bahrein con muy pocos problemas de fiabilidad; algo clave para tener un año de muchos éxitos.

La fiabilidad del nuevo monoplaza es la mayor fortaleza de Ferrari tras la pretemporada. El equipo completó su programa sin fallos mecánicos graves, posicionándose como la segunda fuerza de la parrilla, por detrás de Mercedes. El rodaje constante permitió optimizar el paquete aerodinámico.

Aunque los datos sitúan al Cavallino Rampante por delante de Red Bull y McLaren, la verdadera jerarquía se definirá en carrera. La estabilidad del motor italiano genera confianza, pero el rendimiento real bajo presión sigue siendo una incógnita. Maranello tiene una base sólida, pero debe confirmarlo en Australia.

Calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026

  1. Gran Premio de Australia - 8 de marzo
  2. Gran Premio de China - 15 de marzo
  3. Gran Premio de Japón - 29 de marzo
  4. Gran Premio de Bahréin - 12 de abril
  5. Gran Premio de Arabia Saudita - 19 de abril
  6. Gran Premio de Miami - 3 de mayo
  7. Gran Premio de Canadá - 24 de mayo
  8. Gran Premio de Mónaco - 7 de junio
  9. Gran Premio de Barcelona - 14 de junio
  10. Gran Premio de Austria - 28 de junio
  11. Gran Premio de Gran Bretaña - 5 de julio
  12. Gran Premio de Bélgica - 19 de julio
  13. Gran Premio de Hungría - 26 de julio
  14. Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto
  15. Gran Premio de Italia - 6 de septiembre
  16. Gran Premio de España - 13 de septiembre
  17. Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre
  18. Gran Premio de Singapur - 11 de octubre
  19. Gran Premio de Estados Unidos - 25 de octubre
  20. Gran Premio de México - 1 de noviembre
  21. Gran Premio de Brasil - 8 de noviembre
  22. Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre
  23. Gran Premio de Qatar - 29 de noviembre
  24. Gran Premio de Abu Dabi - 6 de diciembre

Motores