Fórmula 1: Lewis Hamilton y su confesión más personal en 2026

Lewis Hamilton sacudió el mundo motor con una revelación honesta sobre su estado mental. Tras finalizar las pruebas en Sakhir, confesó haber "olvidado quién era" durante su primera temporada con Ferrari. Ahora esta renovado para afrontar el mundial 2026 de la Fórmula 1.

El siete veces campeón destacó el esfuerzo de Ferrari por construir el nuevo monoplaza bajo el reglamento actual. Hamilton describió el proceso del SF-26 como la parte más fascinante de su trabajo. El equipo logró solucionar problemas mecánicos clave para un año exitoso.

Lewis se mostró resiliente y claro con los aficionados: "Soy increíblemente afortunado. Estoy renovado y con energías nuevas. No me voy a ninguna parte. Por un momento olvidé quién era, pero gracias a ustedes no volverán a ver esa mentalidad. Va a ser una temporada increíble".

¿Qué esperar de Ferrari para la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Lewis Hamilton tuvo un pésimo 2025, pero se le vio muy cómodo con el Ferrari SF-26 en la pretemporada de la Fórmula 1. El equipo rodó bastante en los test de Barcelona y Bahrein con muy pocos problemas de fiabilidad; algo clave para tener un año de muchos éxitos.

La fiabilidad del nuevo monoplaza es la mayor fortaleza de Ferrari tras la pretemporada. El equipo completó su programa sin fallos mecánicos graves, posicionándose como la segunda fuerza de la parrilla, por detrás de Mercedes. El rodaje constante permitió optimizar el paquete aerodinámico.

Aunque los datos sitúan al Cavallino Rampante por delante de Red Bull y McLaren, la verdadera jerarquía se definirá en carrera. La estabilidad del motor italiano genera confianza, pero el rendimiento real bajo presión sigue siendo una incógnita. Maranello tiene una base sólida, pero debe confirmarlo en Australia.

