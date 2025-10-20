Fórmula 1: Red Bull recibe sanción por acción contra McLaren en GP EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 dejó una curiosa sanción para Red Bull Racing. El equipo austriaco tuvo una desempeño superlativo y Max Verstappen apretó el Mundial de Pilotos de la competición; pero antes fueron sancionados por una jugada contra McLaren.

Un mecánico del equipo intentó ingresar a la parrilla tras iniciarse la vuelta de formación para arrancar una cinta adhesiva colocada por McLaren junto al cajón de Lando Norris. La cinta, ubicada en la parte baja del muro, sirve como referencia visual para que inglés se posicione correctamente en su casilla.

La FIA consideró la acción como una violación grave de seguridad y multó a Red Bull con 50,000 euros, de los cuales 25,000 fueron suspendidos condicionalmente. Los comisarios señalaron que obstaculizar el cierre de puertas antes de la largada constituye un acto inseguro que amerita sanción severa.

Max Verstappen y la remontada más bestial de Red Bull Racing

Red Bull Racing pasó de la crisis al resurgimiento tras el parón veraniego. Max Verstappen, con 104 puntos de desventaja frente a Piastri, ha recortado 64 unidades en solo cuatro carreras. El RB21 encontró estabilidad aerodinámica y una ventana de funcionamiento más amplia.

Los nuevos desarrollos técnicos —piso en Monza, alerón en Singapur— mitigaron la sensibilidad del monoplaza en circuitos irregulares. Pero el cambio real fue filosófico: Verstappen y el equipo ajustaron la configuración base, priorizando experiencia sobre datos de simulación.

La confianza en el criterio humano, el aumento de kilómetros en prácticas y la puesta a punto más sólida han devuelto a Red Bull su identidad ganadora. Max, tetracampeón, está ahora a solo 40 puntos de Piastri. La remontada más bestial del año aún no ha terminado.