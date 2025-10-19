Farándula

Bochorno en el Miss Grand International: Candidata avanza al top sin ser anunciada

Kleimar Reina
Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 05:15 pm

La Miss Grand Panamá protagonizó un vergonzoso momento cuando avanzó al top de finalistas tras escuchar mal el nombre de su país 

El sábado 18 de octubre se celebró una nueva edición del Miss Grand International desde Bangkok, Tailandia. Sin embargo, un momento bochornoso entre dos candidatas se hizo viral en redes sociales.

Mientras se revelaba el primer corte de candidatas, en el top 22, el presentador anunció a la representante de Paraguay como una de las finalistas, en su lugar, avanzó Miss Grand Panamá, lo que generó unos segundos de confusión.

Tras un breve silencio y un murmullo en el público, el conductor del certamen reiteró a Miss Grand Paraguay como la candidata que avanzaba al top 22.

“Disculpen, anuncié a Miss Grand Paraguay. Hay mucho ruido en este salón”, comunicó en su micrófono. Con mucha pena, Miss Grand Panamá regresó a su posición inicial, mientras la paraguaya avanzaba con las finalistas.

Filipinas la gran vencedora del Miss Grand International

El show continuó sin más contratiempo con un espectáculo cargado de belleza, glamour y una buena producción en el Show DC Hall de Bangkok.

En cada filtro las candidatas de distintos países mostraban su poder en el escenario para convencer al jurado de ser la nueva reina de belleza, sin embargo, de principio a fin destacó Miss Grand Filipinas, Emma Tiglao, siendo la ganadora de la noche.

