Venezuela entra al top 10 del Miss Grand International 2025

Nariman Battikha representante de Venezuela en el Miss Grand International logra entrar al top 10 de finalistas, luego de su desfile en traje de baño, uno de los más esperados por el público.

En el primer corte de candidatas Miss Grand Venezuela logró avanzar al ser nombrada entre las últimas en el top 22. Ahora, con su caminar y belleza, se impone en un temible top 10 junto a otras favoritas como Ghana y Tailandia, la anfitriona.

Muchos están a la expectativa por ver su desfile en traje de gala, y por supuesto, si cambiará el vestido verde usado en la Competencia Preliminar del Miss Grand International 2025.

En cuestión de minutos la modelo venezolana será llamada para hacer su desfile en traje de gala y derrochar glamour para ganarse el voto del jurado, así seguir avanzando hasta llegar al cuatro final.